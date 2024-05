UTILISSIMO SSD portatile Samsung con lo sconto del 36%!

Questo eccellente SSD portatile Samsung offre prestazioni superiori e affidabilità impeccabile. Con certificazione IP65, è protetto da polvere e acqua, garantendo durata nel tempo. Grazie alla connessione USB 3.2 Gen 2, è fino a 9,5 volte più veloce dei tradizionali dischi rigidi esterni, raggiungendo velocità di lettura/scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s. Il prezzo scontato oggi è di 108,90€, rispetto al costo originale di 169,99€, grazie a uno sconto del 36%. Questa è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Resistente a cadute fino a tre metri grazie alla robusta scocca in gomma, è l'ideale per gli utenti che sono sempre in movimento. Inclusi nella confezione due cavi USB per una connettività versatile con una vasta gamma di dispositivi.

SSD portatile Samsung, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD Samsung rappresenta il compagno ideale per gli utenti che richiedono elevate prestazioni e sicurezza per i propri dati in ogni situazione. Dotato di protezione avanzata IP65 contro l'ingresso di acqua e polvere e di una resistente scocca in gomma capace di sopportare cadute fino a tre metri, questo SSD portatile promette di essere un'aggiunta affidabile e duratura per chi è sempre in movimento. È particolarmente consigliato per fotografi, videomaker e professionisti che operano in ambienti esterni o in condizioni dove la protezione dei dati è critica e non può essere affidata a dispositivi meno resistenti.

Grazie alla sua connettività USB 3.2 Gen 2, l'SSD Samsung offre una velocità di trasferimento dati fino a 10 volte superiore rispetto ai comuni dischi rigidi esterni, soddisfacendo così le esigenze di chi gestisce grandi volumi di dati e necessita di trasferimenti rapidi ed efficienti. Questo SSD è particolarmente vantaggioso anche per gli utenti di dispositivi Android, Smart TV, console di gioco e qualsiasi altra apparecchiatura con connessione USB Tipo C o Tipo A, grazie alla versatilità offerta dai due cavi USB inclusi nella confezione.

L'SSD Samsung è oggi disponibile a 108,90€ rispetto al prezzo originale di 169,99€, rappresentando un'opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione di storage portatile, veloce e affidabile. Con prestazioni elevate e una costruzione durevole, questo SSD è il compagno ideale per trasferire e proteggere i vostri dati durante i vostri spostamenti. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di migliorare la vostra esperienza di archiviazione con questa offerta eccezionale.

Vedi offerta su Amazon