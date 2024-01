Cucinare diventa un gioco da ragazzi con questo multicooker in OFFERTA! -20%!

Per gli appassionati di cucina che amano sperimentare e preparare nuove ricette, abbiamo una notizia molto interessante: Amazon propone uno sconto del 20% su un fantastico multicooker Russell Hobbs. Questo elettrodomestico versatile è una sorta di pentola elettrica multifunzione che vi consentirà di velocizzare e diversificare le vostre preparazioni culinarie, e ora è disponibile a soli 79,99€, rispetto ai 100,32€ del prezzo originale. Con questo strumento, potrete cucinare praticamente di tutto!

Multicooker Russell Hobbs, chi dovrebbe acquistarlo?

Cosa è esattamente un multicooker? È un dispositivo da cucina che vi permette di preparare una vasta gamma di piatti, senza necessità di utilizzare il fuoco, ma sfruttando il calore generato da piastre interne. Non si tratta di una pentola tradizionale né di un forno, ma di qualcosa di più simile a una friggitrice ad aria, con l'aggiunta di una maggiore versatilità. Questo elettrodomestico vi permetterà di preparare piatti come pasta, pane e persino yogurt!

Il multicooker Russell Hobbs è particolarmente indicato sia per chi ama sperimentare in cucina, sia per chi ha poco tempo a disposizione e desidera un aiuto pratico nella preparazione dei pasti quotidiani.

Questo modello, con una ciotola da 5 litri, è ideale per cucinare porzioni abbondanti per tutta la famiglia. Dotato di 11 programmi diversi, dall'opzione per il riso a quella per lo yogurt, passando per stufati, pesce e pane, il multicooker non solo velocizza il processo culinario, ma vi invita anche a esplorare un vasto mondo di ricette premendo semplicemente un tasto.

Con una potenza massima di 900 W e un pratico display per monitorare i tempi di cottura, questo dispositivo include anche una funzione di mantenimento del calore, un timer programmabile fino a 24 ore, e un'elegante finitura in acciaio inox che si adatta a ogni tipo di cucina. In conclusione, è un prodotto di grande qualità e utilità, che grazie a questo sconto del 20%, vi permetterà di preparare deliziose ricette con facilità e senza sforzo.

Vedi offerta su Amazon

