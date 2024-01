Ottima ciabatta Smart Wi-Fi ora al prezzo PIU' BASSO di sempre!

La comodità di una presa multipla per i vostri dispositivi, che vi permetta di tenerli tutti collegati con rapidità, è difficile da pareggiare. Ecco perché vi segnaliamo l'ottimo doppio sconto su questa proposta Meross di Amazon, che vi permette di portare a casa la multipresa con meno di 30€, con un risparmio totale del 16% sul costo abituale.

Ciabatta Wi-Fi Smart Meross 4000W, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli appassionati di domotica e per chi desidera una casa sempre più connessa, la ciabatta Meross 4000W rappresenta una soluzione avanzata e conveniente. Questa multipresa è consigliata a chi cerca la comodità del controllo vocale per gestire dispositivi come lampade, televisori e caricatori USB in modo simultaneo, essendo compatibile con Alexa e Google Home.

La sua utilità si estende ulteriormente grazie alla funzione timer, ideale per programmare accensioni o spegnimenti di dispositivi come acquari o elettrodomestici da cucina. In caso di interruzioni di corrente, la ciabatta mantiene la memoria, garantendo una gestione intelligente ed affidabile dell'energia. E offre anche protezione contro sovraccarichi, aggiungendo un ulteriore strato di sicurezza al vostro impianto domestico.

Proposta a un prezzo promozionale di €29,69, questa multipresa ora in doppio sconto rappresenta un investimento smart (è proprio il caso di dirlo!) per il miglioramento del comfort e della sicurezza domestica. Saranno sicuramente apprezzate le funzioni avanzate come i timer programmabili e la gestione raggruppata dei dispositivi.

Attenzione: ricordatevi di attivare il coupon nella pagine del prodotto per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout.

