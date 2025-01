Rivivi le emozioni di The Witcher 3 con questo splendido set di costruzioni!

Siete pronti a immergervi nell’epico mondo di The Witcher? Oggi su Amazon potete acquistare il set di costruzioni Mega The Witcher Wild Hunt: Geralt e la Caccia al Grifone a soli 57,78€, un’offerta imperdibile per tutti i fan della saga! Questo set rappresenta una combinazione unica di costruzione creativa e dettagli straordinari, perfetto per ragazzi e adulti dai 16 anni in su.

Con ben 1170 pezzi, questo set vi consente di ricreare la locanda Corvo Bianco, completa di camino luminoso con LED a due modalità (fisso o sfarfallio). I dettagli non finiscono qui: troverete un trofeo a teschio di Leshen e tante altre uova di Pasqua nascoste ispirate a The Witcher. Non manca il grifone da costruire, dotato di una criniera in silicone e ali super snodate, fedele alla creatura vista in The Witcher 3: Wild Hunt. Inoltre, la mini action figure di Geralt, estremamente dettagliata e articolata, è dotata dell’iconica armatura di vipera e delle due spade, d’acciaio e d’argento.

I mattoncini e i pezzi sono compatibili con tutti i set di costruzioni MEGA e altri marchi, garantendo una flessibilità totale per espandere la vostra collezione. Questo set è stato progettato per offrire un’esperienza di costruzione stimolante e coinvolgente. Grazie alla possibilità di accendere la locanda con un semplice pulsante, alternando tra le diverse modalità di illuminazione, e alla fedeltà nei dettagli, il risultato è un pezzo unico che farà la gioia di qualsiasi appassionato.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: il set Mega The Witcher Wild Hunt: Geralt e la Caccia al Grifone è disponibile a soli 57,78€. Affrettatevi, la disponibilità è limitata e non vorrete perdere la possibilità di aggiungere questa magnifica creazione alla vostra collezione!