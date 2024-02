Prezzo BOMBA su Puzzle Bobble Everybubble! (-25%)

Per tutti gli appassionati di giochi retrò e nostalgici delle sale arcade, Amazon presenta un'offerta imperdibile per acquistare il nuovo Puzzle Bobble Everybubble! per Nintendo Switch. Questo gioco vi porterà in una nuova avventura con Bub, Bob, Peb e Pab nelle Isole Arcobaleno, combinando il fascino classico con nuove entusiasmanti sfide. Originariamente disponibile a 39,99€, ora lo potete acquistare per soli 29,99€, godendo di uno sconto del 25%! Un'occasione da non perdere per aggiungere alla vostra collezione un titolo che mescola abilmente azione, strategia e un’immancabile dose di tenerezza! L'offerta Amazon di oggi rappresenta l'opportunità ideale per chi cerca un gioco per divertirsi in famiglia o con gli amici, grazie alla modalità Storia cooperativa fino a 4 giocatori e alla nuovissima modalità Multigiocatore 2 vs 2.

Puzzle Bobble Everybubble! Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Come abbiamo visto nella nostra recensione, Puzzle Bobble Everybubble! per Nintendo Switch combina il fascino nostalgico delle sale arcade con meccaniche innovative e divertenti, un titolo perfetto per chi ha passato ore della propria infanzia a lanciare bolle colorate con Bub e Bob, i draghetti simboli delle serie Bubble Bobble e Puzzle Bobble, o per chi desidera scoprire il fascino di queste avventure insieme a familiari e amici. Il gioco offre l'equilibrio perfetto tra tradizione e novità, introducendo per la prima volta la modalità multiplayer 2 vs 2 e la cooperativa locale fino a 4 giocatori, ampliando così le possibilità di divertimento in compagnia.

Con un gameplay facile da imparare il cui livello di difficoltà incrementa con ogni nuova sfida, Puzzle Bobble Everybubble! è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di gioco rilassante ma al contempo stimolante. I fan della serie apprezzeranno la freschezza portata dalle numerose innovazioni, senza perdere quella tenerezza e quel divertimento che hanno reso famosi i due draghetti.

In questa nuova iterazione, i giocatori dovranno sfidarsi attraverso livelli impegnativi ma estremamente divertenti, utilizzando vari oggetti e stratagemmi per far scoppiare bolle in modo più efficace. Il gioco promette intrattenimento semplice ma coinvolgente per tutte le età.

Oggi, grazie a questa conveniente offerta Amazon, potete risparmiare il 25% sull'acquisto di Puzzle Bobble Everybubble!

