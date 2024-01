Questo gioco da tavolo pieno di ZOMBIE ora costa 30€ IN MENO!

Siamo diventati bravissimi a sfuggire all'apocalisse zombie all'interno dei videogiochi, così tanto che ormai possiamo permetterci di sfidare i non-morti anche nei giochi da tavolo! Se anche voi vi sentite pronti ad accogliere lo scontro, sappiate che la divertente seconda edizione di Zombicide, il gioco da tavolo di Asmodee, ora si porta a casa a soli 77,71€, con un bel risparmio rispetto ai 109,99€ previsti di listino.

Asmodee Zombicide 2° edizione, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi ama l'emozione, la strategia e vuole mettere alla prova la propria intelligenza e capacità di collaborare sotto pressione, la seconda edizione di Zombicide offre un'esperienza coinvolgente. In questo gioco vi troverete in una città invasa dagli zombie con l'obiettivo di sopravvivere insieme e recuperare risorse vitali. La versione rivista e migliorata, con istruzioni più chiare e materiali premium, è perfetta per gruppi di amici dai 14 anni in su, poiché riesce a offrire un'avventura collaborativa con meccaniche coinvolgenti ed emozionanti.

Lo scopo del gioco è quello di assicurare ore di divertimento per famiglie che cercano un'esperienza condivisa che stimoli l'ingegno per sopravvivere. Con la possibilità di giocare da 1 a 6 partecipanti e una durata media di 60 minuti a partita, ogni giocatore può scegliere il proprio sopravvissuto e affrontare 25 missioni diverse, ricche di sfide e colpi di scena.

La complessità non è un problema, grazie all'edizione in italiano e ai componenti di gioco visivamente accattivanti, come le 88 miniature e le plance personalizzate, che facilitano l'apprendimento e guidano i giocatori in ogni fase della resistenza. In sintesi, Zombicide è l'acquisto ideale per gli amanti dell'adrenalina nei giochi di strategia e cooperazione, soprattutto considerando il suo attuale prezzo conveniente, che vi permette di risparmiare il 15% sull'abituale costo di listino.

