Controller PS5 professionale e avanzato con questo kit a 32€!

Il RISE Remap kit per controller PS5 è ora disponibile su Amazon a 31,99€, scontato dal prezzo originale di 50,99€. Questa offerta rappresenta uno sconto del 37%, permettendovi di trasformare il vostro controller PS5 standard in una versione elite professionale, ideale per gli eSport. Il kit è compatibile solamente con i modelli BDM-010 e BDM-020 del controller PS5 e aggiunge due pulsanti posteriori ergonomici programmabili, migliorando notevolmente la presa del controller grazie alle impugnature gommate. La sua facilità di installazione, che non richiede necessariamente la saldatura, rende questo accessorio accessibile anche a chi non ha esperienze precedenti con modifiche hardware. Non perdete l'occasione di migliorare la vostra esperienza di gioco con questo kit professionale.

RISE Remap kit per controller PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo kit è consigliato agli appassionati di videogiochi e agli eSporter che cercano di migliorare la loro esperienza di gioco attraverso una personalizzazione avanzata del controller. Particolarmente adatto a chi possiede un controller PS5 modello BDM-010 o BDM-020, questo kit va incontro alle esigenze di chi desidera avere un controllo superiore durante le intense sessioni di gaming, grazie all'aggiunta di due pulsanti programmabili posti sulla parte posteriore del controller. Questi tasti aggiuntivi, ergonomici e facilmente accessibili, offrono la possibilità di eseguire comandi rapidi senza distogliere le dita dai joystick principali, un grande vantaggio in giochi che richiedono reattività e precisione.

Con la capacità di assegnare fino a 15 funzioni diverse ai pulsanti aggiuntivi, soddisfa le necessità di un'ampia varietà di giocatori fino ai livelli più alti dei tornei professionali. L'installazione è semplice grazie a video tutorial disponibili online, rendendo questa modifica accessibile anche agli utenti che non hanno esperienze precedenti in questo campo. Offre un miglioramento della performance di gioco, rendendolo un investimento valido per chi vuole trasformare il proprio controller standard in una console da gioco potenziata e personalizzata.

Attualmente proposto ad un prezzo scontato di 31,99€ invece di 50,99€, il RISE Remap kit rappresenta un'ottima opportunità per migliorare la qualità del vostro gameplay senza compromessi. La sua facilità di installazione, unita alla personalizzazione avanzata, lo rende un acquisto raccomandato per tutti i giocatori che cercano di ottenere un margine competitivo o semplicemente desiderano una maggiore comodità durante il gioco.

Vedi offerta su Amazon