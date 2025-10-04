Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per il Jumbo Machinder Raiden, un’imperdibile riedizione dedicata al celebre super robot tratto dall’anime Raideen the Brave (in Italia conocsciuto come Il Prode Raiden), prodotto da Sunrise nel 1975. Questo nuovo modello rappresenta una moderna reinterpretazione del classico giocattolo in vinile degli anni ’70, originariamente firmato Popy, diventato un’icona della cultura pop e dei collezionisti di robot giapponesi.

Jumbo Machinder Raiden

Con un’altezza imponente di circa 60 cm, il Jumbo Machinder Raiden ripropone l’estetica maestosa del design originale, arricchendola di dettagli e accorgimenti moderni. Si tratta del primo esemplare della storica serie di Jumbo Machinder a essere riprogettato in questa edizione celebrativa, realizzata in occasione del 50° anniversario della serie. L’intento di Bandai è quello di offrire ai collezionisti un prodotto che rispetti lo spirito dell’era Showa e, al tempo stesso, introduca innovazioni in grado di distinguere questa versione dalle edizioni vintage, valorizzando al contempo gli esemplari storici.

Il modello è realizzato in vinile morbido con componenti rigide, in linea con la tradizione anni ’70, ma con una palette cromatica leggermente aggiornata e meccanismi rivisitati per garantire un’esperienza più sicura e funzionale. Tra le caratteristiche principali troviamo:

God Gogan, l’arco con frecce da lancio

God Breaker, il meccanismo a molla per il lancio

God Missile, i proiettili toracici disponibili in due varianti: bianca, ispirata alla resa cinematografica, e gialla, omaggio alla versione originale

Il lancio di questo imponente robot si inserisce nel solco di due grandi tradizioni: quella giapponese, con Brave Raideen del 1975, e quella occidentale, che vide il personaggio adattato come parte della linea Shogun Warriors nel 1976.

Prezzo e data di uscita

I preordini sono aperti anche in Italia tramite Cosmic Group, distributore ufficiale, con uscita prevista a maggio 2026, pochi mesi dopo il debutto giapponese fissato a marzo dello stesso anno. Il prezzo consigliato è di circa 190,00 euro, una cifra accessibile per un pezzo che promette di diventare un nuovo punto di riferimento per tutti gli appassionati di robotici e nostalgici del vintage.