Ora potete avere un MINI PC spendendo 90€ in meno!

Il Mini PC ACEMAGICIAN è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 419,99€. Questo potente dispositivo è dotato di una CPU AMD Ryzen 7 5700U, 32GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe da 1TB, che garantiscono prestazioni elevate e una reattività eccezionale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è in grado di gestire più programmi contemporaneamente senza compromettere le prestazioni, rendendolo ideale per coloro che cercano efficienza e potenza in un formato compatto. Inoltre, attivando il coupon in pagina, è possibile ottenere uno sconto extra di 90€, rendendo questo Mini PC ancora più conveniente.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 90€ durante il checkout

Mini PC ACEMAGICIAN, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mini PC ACEMAGICIAN è consigliato sia per professionisti che per appassionati di tecnologia che necessitano di prestazioni elevate, velocità eccezionale e ampio spazio di archiviazione in un formato compatto. Con la sua CPU AMD Ryzen 7 5700U e i 32GB di memoria DDR4, questo dispositivo è in grado di soddisfare le esigenze di coloro che lavorano con dati ad alta velocità e gestiscono multitasking in modo fluido. L'inclusione di un SSD NVMe da 1TB offre un ampio spazio per archiviare documenti, materiale multimediale e videogiochi, il tutto supportato da un efficace sistema di dissipazione del calore che garantisce prestazioni stabili anche sotto stress.

La presenza di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e una rete a 1000 Mbps riduce il buffering e i ritardi, assicurando connessioni veloci e stabili. Inoltre, il Mini PC supporta l'espansione della memoria fino a 64GB e dello storage fino a 2TB. La sua compatibilità con display 4K e varie periferiche lo rende adatto per l'intrattenimento domestico, l'uso in ufficio e le applicazioni professionali.

Questo Mini PC unisce potenza, efficienza e versatilità in un formato compatto. Con prestazioni elevate, ampio spazio di archiviazione, soluzioni avanzate per il raffreddamento e connettività di ultima generazione, si adatta a una vasta gamma di esigenze, dal gaming all'elaborazione dati. Inoltre, la possibilità di espandere la RAM e lo storage lo rende un investimento a lungo termine. Con un prezzo di soli 419,99€, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca prestazioni di alto livello e flessibilità senza per questo piegarsi a dimensioni eccessive e magari scomode per la vostra postazione.

Vedi offerta su Amazon