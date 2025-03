Quanto conosci i giochi della prima PlayStation? Mettiti alla prova nel quiz

Mentre tutti stiamo cercando di capire un po' su cosa punterà PlayStation per il suo futuro – solo poche ore fa, AMD ha ribadito il suo idillio con Sony per future tecnologie – anche guardarsi indietro e ricordare i bei giochi vissuti sulla prima e originale PlayStation non è male.

Così, visto che moltissimi dei nostri lettori condividono con noi buona parte di quei ricordi, abbiamo deciso di realizzare un nuovo quiz dedicato alla Storia dei giochi di PS1: ricordate davvero tutte le curiosità che li riguardano? Vi ricordate quali sono stati quelli più iconici e quali erano le loro caratteristiche uniche?

Se pensate che la risposta a tutte queste domande sia «sì», potete provare a dimostrarlo subito nel nostro quiz, dove vi aspettano 25 domande che spaziano su tanti giochi di PSOne – da quelli più iconici ad altri che furono perle un po' più nascoste, ma ugualmente ricordate.

Sappiate che per ogni domanda avete 20 secondi di tempo per selezionare una risposta: non provate quindi a cercare le soluzioni online, perché non ce la fareste!

Gioca ora! 25 domande 20s per domanda Quanto ne sai sui giochi della prima PlayStation? Metti alla prova le tue conoscenze! 41 partecipazioni

Al termine dei 25 quesiti, avrete un titolo degno della vostra impresa: siete giocatori di Platino, che conoscono davvero tutto, o vi accontentate di un misero Bronzo?

Se apprezzate i nostri quiz, ricordate che abbiamo creato un intero hub dedicato ai quiz sui videogiochi: scegliete il prossimo da affrontare e divertitevi!

Gli altri quiz di SpazioGames