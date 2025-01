PS5 Pro a SOLI 698,24€?! Approfitta di questo coupon su eBay!

Amanti dei videogiochi, ecco un'offerta che fa al caso vostro! Oggi potete portarvi a casa PS5 Pro Digital a 698,24€, grazie al codice sconto CRAZYSALDI25PC applicabile in fase di checkout su eBay. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione per entrare nel futuro del gaming.

PS5 Pro Digital ridefinisce l'esperienza videoludica con tecnologie all'avanguardia. Con il supporto per il ray tracing avanzato, una risoluzione 4K ultra-nitida e un frame rate che arriva fino a 120 fps nei titoli compatibili, è progettata per offrire una grafica spettacolare e prestazioni impeccabili. Grazie al supporto per giochi in 8K e alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR), il gameplay risulta fluido e senza interruzioni. La console è dotata di un'unità SSD ultraveloce da 2 TB, che riduce drasticamente i tempi di caricamento e garantisce un'azione di gioco ininterrotta.

Ma le innovazioni non si fermano alla grafica: il controller wireless DualSense rivoluziona il modo di giocare con il suo feedback aptico e i grilletti adattivi, che aggiungono un tocco di realismo a ogni partita. La tecnologia audio 3D Tempest crea un suono coinvolgente e realistico, portandovi al centro dell'azione. Inoltre, grazie alla retrocompatibilità con i titoli PS4 e al potenziamento dei giochi PS5, potrete continuare a divertirvi con la vostra libreria esistente sfruttando le potenzialità della nuova generazione.

Questa versione completamente digitale vi permette di acquistare e scaricare giochi direttamente dal PlayStation Store, eliminando la necessità di dischi fisici. Se lo desiderate, potete comunque aggiungere un’unità disco compatibile (venduta separatamente) per riprodurre Blu-ray Disc o contenuti in 4K Ultra HD.

Non aspettate oltre: la PS5 Pro Digital è disponibile oggi su eBay a soli 698,24€! Per approfittare dello sconto, inserite il codice CRAZYSALDI25PC al momento del checkout. È il momento di vivere un’esperienza di gioco di nuova generazione, a un prezzo eccezionale!