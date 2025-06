L'avventura salpa in formato mattoncini: i pirati di Cappello di Paglia conquistano l'universo LEGO in collaborazione con Netflix.

Il colosso danese dei giocattoli ha finalmente svelato la sua attesissima collezione dedicata a ONE PIECE, ispirata alla serie live action che ha conquistato milioni di spettatori sulla piattaforma di streaming.

L'annuncio arriva strategicamente in vista del lancio della seconda stagione dello show, permettendo ai fan di ricreare le avventure della ciurma di Monkey D. Luffy attraverso cinque set che ripropongono i momenti più iconici della prima stagione, dalle origini dell'avventura fino agli scontri più memorabili.

Dal manga ai mattoncini: una collaborazione che attraversa i mari

Basata sull'immortale opera di Eiichiro Oda, la serie Netflix ha trascorso ben otto settimane nella Top 10 globale della piattaforma, unendo fan di ogni età nell'esaltazione dello spirito d'avventura e della ricerca della libertà che caratterizzano il viaggio dei Pirati di Cappello di Paglia.

La collaborazione tra LEGO, Netflix e Tomorrow Studios trasforma ora queste emozioni in esperienze tangibili, permettendo ai fan di tutto il mondo di salpare verso le proprie avventure personali attraverso i mattoncini.

Tutti i set includeranno una o più delle otto locandine "Wanted" collezionabili, raffiguranti alcuni dei pirati più famigerati della serie. L'intera collezione sarà disponibile dal 1° agosto 2025, ma è già possibile effettuare i preordini a partire da oggi sui canali ufficiali LEGO.

Yi-Chien Cheng, Associate Design Lead del progetto LEGO ONE PIECE, ha dichiarato:

Portare i Pirati di Cappello di Paglia in formato LEGO ai fan di tutto il mondo è stato un incarico da sogno. Sono sempre stato un grande appassionato della storia di ONE PIECE ed è stato emozionante lavorare con il team per ricreare tutti i dettagli dei nostri luoghi e scene preferite della serie live action Netflix in formato mattoncino. Non vedo l'ora che i fan sia di LEGO sia di ONE PIECE mettano le mani su questi set e inizino a tracciare le proprie rotte verso la Rotta Maggiore.

Ogni avventura ha bisogno di un inizio, ogni eroe ha bisogno di un'ispirazione.

I set LEGO One Piece in uscita

Scopriamo insieme quali sono i nuovi set che gli appassionati del manga, dell'anime e della serie Netflix in live-action avranno presto a disposizione.

La nave pirata Going Merry

Issa la Jolly Roger e prepara l’ancora! L’iconica nave dei Pirati di Cappello di Paglia prende vita con il nuovo set LEGO ONE PIECE La Nave Pirata Going Merry. Pensato per costruttori dai 10 anni in su, il set permette di rivivere le scene più memorabili della serie ONE PIECE di Netflix, grazie alla presenza dell’intera ciurma in versione Minifigure.

Composto da 1.376 pezzi, il nuovo set LEGO riproduce con dovizia di particolari i dettagli del ponte e degli interni della nave, includendo anche una grande vela stampata con il celebre teschio della Jolly Roger. Pronti a salpare verso mari inesplorati, i piccoli costruttori potranno accompagnare la ciurma nella loro epica ricerca del leggendario tesoro One Piece. Il set comprende anche quattro poster “Ricercato” da collezione.

Pezzi: 1.376

Età consigliata: 10+

Contenuti: la leggendaria nave dei Pirati di Cappello di Paglia con l’equipaggio completo, vela stampata con il Jolly Roger, interni dettagliati e 4 poster “Wanted”

Acquista (prenota) il set su lego.com

Battaglia ad Arlong Park

Un set degno di una battaglia leggendaria! Il nuovo set LEGO ONE PIECE La Battaglia ad Arlong Park offre agli appassionati della serie e ai piccoli costruttori un’esperienza di gioco ricca di azione e dettagli sorprendenti. Composto da 926 pezzi, il set è pensato per piccoli costruttori dai 9 anni in su e permette di ricreare lo scontro epico tra la ciurma di Cappello di Paglia e i loro temibili avversari, con elementi scenici come la pagoda di Arlong Park che può crollare durante la battaglia.

Il set include le Minifigure di Monkey D. Luffy, Nami, Usopp, Arlong e Chu e presenta tantissime funzioni interattive: dalla galleria di tiro per l’allenamento al bersaglio, ai tre poster “Ricercato” da collezione, fino alla foresta, teatro dello scontro tra Usopp e il malvagio Chu.

Pezzi: 926

Età consigliata: 9+

Contenuti: scena della battaglia con Arlong e Chu, pagoda distruttibile, bersagli da colpire e 3 poster “Wanted”

Acquista (prenota) il set su lego.com

La tenda del circo di Bagy il Clown

Un set che farà sorridere anche il pirata più temibile! Il nuovo LEGO ONE PIECE Il Tendone del Circo di Buggy il Clown è perfetto per i costruttori dagli 8 anni in su, grazie a tantissimi accessori e armi da veri pirati. Il tendone costruibile è inoltre ripiegabile, offrendo una zona di gioco estesa per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Il covo del malvagio clown pirata include tre trappole circensi da cui gli eroi devono fuggire: una vasca d’acqua, un tavolo rotante verticale e una gabbia sospesa. Il set è personalizzabile con due poster “Ricercato” da collezione, per permettere ai giovani fan di costruire il proprio mondo di ONE PIECE. Nel set sono incluse le Minifigure di Buggy il Clown, Monkey D. Luffy, Nami e Zoro.

Pezzi: non specificato

Età consigliata: 8+

Contenuti: tenda circense apribile, 3 trappole, armi e accessori, 2 poster “Wanted” e minifigure di Buggy, Luffy, Nami e Zoro

Acquista (prenota) il set su lego.com

La capanna del Villaggio Foosha

Ogni avventura ha un inizio. Ogni eroe ha un’ispirazione. Il nuovo set LEGO ONE PIECE La Capanna del Villaggio del Mulino a Vento, progettato per piccoli costruttori dagli 8 anni in su, permette di rivivere la scena iconica in cui un giovane Monkey D. Luffy assaggia di nascosto il Frutto del Diavolo Gom Gom di Shanks.

Il set, composto da 299 pezzi, include per la prima volta in versione Minifigure Luffy bambino, Shanks e Makino. Il negozio sulla spiaggia è ricco di dettagli, con tetto rimovibile e un interno pieno di accessori per immaginare la gestione del locale e l’interazione con i clienti. I fan potranno anche scoprire un poster “Ricercato” da collezione per arricchire la loro esperienza di gioco.

Pezzi: 299

Età consigliata: 8+

Contenuti: capanna del villaggio di Foosha, tetto removibile, minifigure di Luffy bambino, Shanks e Makino, 1 poster “Wanted”

Acquista (prenota) il set su lego.com

Baratie, il ristorante galleggiante

È ora di mangiare! I fan di ONE PIECE possono accomodarsi al leggendario LEGO ONE PIECE Il Ristorante Galleggiante Baratie e ricaricarsi prima della prossima avventura. Questo imponente set da 3.402 pezzi è ricco di dettagli intricati e di easter egg, con cinque poster “Ricercato” da collezione nascosti da scoprire durante la costruzione.

Il molo situato davanti al ristorante a forma di pesce consente di attraccare la Going Merry e ricreare l’epico duello tra Zoro e Mihawk, grazie a speciali funzioni interattive. Il set include 10 personaggi in versione Minifigure, tra cui i membri della ciurma di Cappello di Paglia, Zeff, il Vice Ammiraglio Garp, Helmeppo, Koby e Dracule Mihawk.

Pezzi: 3.402

Età consigliata: 18+

Contenuti: dettagli accurati del ristorante galleggiante, area per l’attracco della Going Merry, 10 minifigure tra cui Zeff, Garp, Mihawk e i Pirati di Cappello di Paglia, 5 poster “Wanted”

Acquista (prenota) il set su lego.com

LEGO BrickHeadz

Oltre ai set classici, saranno disponibili due figure BrickHeadz da collezione:

Entrambi saranno venduti in esclusiva negli store fisici LEGO e online su LEGO.com.

Eventi speciali e promozioni per i fan

Per celebrare il lancio, i negozi LEGO di tutto il mondo ospiteranno una serie di attività speciali a partire dal 1° agosto 2025. Tra queste, il laboratorio "LEGO ONE PIECE Gum Gum Fruit Make & Take", la possibilità di collezionare un timbro per passaporto a tema ONE PIECE e di ricevere un esclusivo cappello di paglia LEGO ONE PIECE (fino a esaurimento scorte).

Chi effettuerà il preordine potrà inoltre riscattare un poster della serie LEGO ONE PIECE come ricompensa LEGO Insider all'acquisto di un set. Dal 1° agosto, i membri LEGO Insider potranno anche scaricare cinque poster di LEGO ONE PIECE utilizzando i punti LEGO Insider (20 punti ciascuno).

Tutti i set LEGO ONE PIECE saranno disponibili per il preordine a partire da oggi tramite www.LEGO.com/one-piece e nei negozi LEGO di tutto il mondo dal 1° agosto 2025, offrendo ai fan l'opportunità di iniziare a costruire il proprio viaggio verso il Grande Blu e oltre, mattoncino dopo mattoncino.