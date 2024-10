Precisione e fluidità al top: scopri il nuovo Samsung Odyssey G3 per il gaming! (-22%)

State valutando l'acquisto di un nuovo monitor da gaming ma non volete spendere troppo? Non perdete l'ultima offerta su Amazon per il Samsung Odyssey G3, disponibile ora a soli 139,90€ anziché 179,90€. Ciò rappresenta uno sconto del 22%, un'occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un monitor gaming di alta qualità. Questo modello, da 27 pollici con risoluzione Full HD e pannello VA, offre un refresh rate di 180 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms, che garantiscono una fluidità di gioco senza precedenti. La funzionalità AMD FreeSync elimina l'effetto tearing, mentre l'ergonomia avanzata vi consente di adattare il monitor alla posizione di gioco ideale. Approfittate di questa offerta per portare la vostra esperienza di gioco a nuovi livelli di eccellenza e comfort.

Samsung Odyssey G3, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G3 è una scelta ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un monitor che offra prestazioni elevate senza compromessi. Con una frequenza di aggiornamento di 180Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms, è perfettamente equipaggiato per assicurare una sessione di gioco fluida e priva di sfocature, anche nelle scene d’azione più concitate. Inoltre, grazie alla tecnologia AMD Radeon FreeSync, il monitor sincronizza la frequenza di aggiornamento con quella della scheda grafica, eliminando l'effetto tearing e garantendo un’esperienza visiva di massima fluidità. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per i giocatori competitivi che non vogliono lasciare nulla al caso e cercano la massima precisione in ogni movimento.

Al di là delle sue indiscutibili capacità nel campo del gaming, Samsung Odyssey G3 è progettato anche per il comfort dell'utente. Il monitor può essere facilmente ruotato, inclinato e regolato in altezza, consentendo di trovare la posizione visiva ottimale per lunghe sessioni di gioco senza affaticamento. La presenza della modalità Eye Saver, che riduce la luce blu, e della tecnologia Flicker Free, che minimizza lo sfarfallio dello schermo, assicura inoltre una minore stanchezza visiva e permette di mantenere la concentrazione per periodi di tempo prolungati. Coloro che trascorrono molte ore davanti al monitor, per svago o per competizioni, troveranno nel Samsung Odyssey G3 un alleato prezioso per la salute dei propri occhi senza sacrificare le prestazioni di gioco.

Attualmente disponibile a 139,90€, invece del prezzo originale di 179,90€, Samsung Odyssey G3 rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca un aggiornamento significativo dell'esperienza di gioco. Combina una qualità dell'immagine eccezionale con funzionalità avanzate per il comfort visivo e l'ergonomia. Questo monitor è ideale per i giocatori che desiderano immergersi completamente nei loro giochi preferiti, mantenendo al tempo stesso un'ottima cura della propria salute visiva. Vi consigliamo l'acquisto del Samsung Odyssey G3 per portare il vostro setup di gioco a un livello superiore.

Vedi offerta su Amazon