Poe Dameron: la nuova action doll di Hot Toys ispirata a Star Wars: Il Risveglio della Forza

Hot Toys e Sideshow hanno ufficialmente aperto i preordini per la nuova action doll di Poe Dameron, ispirata al film Star Wars: Il Risveglio della Forza. L’action figure, realizzata in PVC, ABS e tessuto, entra a far parte della prolifica linea Movie Masterpiece, nota per la qualità dei dettagli e la fedeltà delle riproduzioni.

Poe Dameron - Hot Toys

Scolpita in scala 1:6 sulle fattezze dell'attore Oscar Isaac, la figure raggiunge un’altezza complessiva di 30 cm. La cura nella realizzazione emerge nella precisa decorazione eseguita dal team di Hot Toys, che restituisce alla figure un aspetto realistico e ricco di dettagli. Un elemento distintivo di questa nuova proposta è l’integrazione di bulbi oculari mobili, una caratteristica che permette di variare l'espressione dello sguardo, rendendo le pose ancora più dinamiche.

Grazie ai 30 punti di snodo, l’action doll di Poe Dameron garantisce un’ampia possibilità di movimenti, supportata dall’introduzione di un nuovo sistema di articolazioni sviluppato da Hot Toys per migliorare la flessibilità e la resistenza nel tempo. Un’aggiunta significativa che consente ai collezionisti di ricreare con precisione le iconiche scene del film.

All'interno della confezione sono inclusi numerosi accessori: un paio di mani che impugnano una pistola, un paio di mani rilassate, due mani guantate intercambiabili, un casco da volo con comlink e visiera, una pistola blaster, un set di proiettili e un paio di guanti non indossabili. Non manca un supporto dinamico per l’action figure, impreziosito dal logo di Star Wars e dalla targhetta con il nome del personaggio.

Data di uscita

L’action doll di Poe Dameron è già disponibile per il preordine tramite il distributore ufficiale europeo Heo, con un’uscita prevista per la fine del 2026. Un pezzo imperdibile per tutti i collezionisti e gli appassionati della saga, che potranno aggiungere al proprio set una riproduzione estremamente fedele di uno dei piloti più carismatici dell’universo di Star Wars.