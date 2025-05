PlayStation Portal: quali sono gli accessori compatibili?

La comodità ormai è un fattore chiave delle nostre esperienze di gioco: è per questo che le console portatili stanno vivendo una seconda giovinezza, ed è per questo che un dispositivo come PlayStation Portal ha avuto un enorme successo – perché permette di godersi i giochi PS5 in totale comodità, anche spaparanzati sul letto.

Purtroppo, però, il compagno ideale di PS5, perfetto per il gioco remoto o il cloud gaming da PlayStation Plus Premium, può avere qualche piccola limitazione con i suoi accessori.

Se state cercando di orientarvi per capire come equipaggiarvi con i migliori accessori disponibili per PlayStation Portal, facciamo il punto della situazione e vediamoli categoria per categoria.

PlayStation Portal e auricolari: quali sono compatibili?

Niente Bluetooth, solo PlayStation Link

Tenete a mente una cosa importantissima: PlayStation Portal non è compatibile con cuffie e auricolari Bluetooth. O, almeno, non nativamente, poiché dovreste dotarvi di un dongle Bluetooth da collegare alla porta jack da 3,5 mm. Non una soluzione proprio comoda, anche perché c'è il rischio di avere dei ritardi tra l'audio in-game e quando lo ricevete in cuffia.

Se volete giocare con delle cuffie wireless, la soluzione nativa è acquistare cuffie o auricolari dotati di PlayStation Link, la tecnologia proprietaria di Sony: si trovano, ad esempio, gli ottimi auricolari Pulse Explore, o le cuffie Pulse Elite.

Di seguito, vi raccomandiamo alcuni prodotti con PlayStation Link.

Auricolari e cuffie cablati

In alternativa, e anche spendendo di certo di meno, potete portare a casa cuffie o auricolari cablati, con spinotto jack da 3,5 mm: sono cuffie più tradizionali, che vi basterà collegare alla porta specifica di PlayStation Portal, per godervi l'audio in-game (o anche utilizzare il microfono, se ne avete uno) senza latenza alcuna.

Ci sono soluzioni per tutte le fasce di prezzo, ma tra le nostre preferite per giocare su PlayStation Portal vi segnaliamo le seguenti.

Ricarica e alimentazione

Basi di ricarica per PlayStation Portal

Per quanto riguarda le soluzioni di ricarica, PlayStation Portal offre maggiore flessibilità rispetto ai dispositivi audio. Il device viene fornito con un cavo USB-C per la ricarica, ma in realtà qualsiasi cavo USB-C standard funziona perfettamente per alimentare la batteria. E, allo stesso modo, anche le basi per la ricarica USB-C sono compatibili con Portal.

Le basi presenti sul mercato sono numerose e di solito hanno sia una funzione di ricarica (ossia: si aggancia Portal alla porta USB-C, con la base che è alimentata da una presa a muro) che espositiva, dato che la "console" è molto bella da esporre nella vostra postazione.

Adattatori di alimentazione e power bank

Segnaliamo che anche gli adattatori di alimentazione comuni sono generalmente compatibili, anche se Sony raccomanda l'utilizzo di adattatori ufficiali per garantire la massima efficienza e sicurezza.

Potete anche ricaricare PlayStation Portal usando power bank: tutti quelli con uscita USB-C rappresentano, ad esempio, un'eccellente soluzione per estendere l'autonomia della Portal durante viaggi o spostamenti, o anche solo quando non siete abbastanza vicini a una presa a muro e volete giocare ancora per un po'.

Cosa non funziona con PlayStation Portal

Un elemento che consideriamo è che non è possibile utilizzare controller esterni con Portal. Il dispositivo è compatibile unicamente con il suo controller integrato, quindi non potete acquistare un altro DualSense per i giochi in multiplayer, o qualsiasi dispositivo di terze parti per dare input ai giochi.

Non a caso, nella mia recensione ho definito Portal un dispositivo concentrato nel fare quello che fa e piuttosto chiuso: niente app, niente controller esterni, ma l'immediatezza di giocare in remoto o in cloud i propri giochi preferiti.

Allo stesso modo, non è possibile collegare a Portal tastiere e mouse. È un'informazione importante da sapere se, ad esempio, siete appassionati di strategici – ormai sempre più numerosi anche su console – che chiaramente godrebbero della precisione e dell'immediatezza di un mouse. Con Portal, la cosa non è possibile.

Infine, ricordate che non sono necessarie schede di memoria per PlayStation Portal, perché il dispositivo non scarica e non archivia i giochi: esegue quelli che avete scaricato sulla vostra PS5, oppure esegue lo streaming tramite PlayStation Plus Premium. In nessuno dei due casi – che sono, ricordiamo, le uniche due funzioni di Portal – ha bisogno di una archiviazione interna, che infatti non è contemplata.

--

PlayStation Portal è disponibile al costo di listino di 219€. Per ogni ulteriore approfondimento sulla piattaforma portatile creata da Sony, vi raccomandiamo di visitare il nostro hub dedicato.

