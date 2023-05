Custodie per Steam Deck | Le migliori del 2023

Steam Deck è uno degli oggetti del desiderio tra i videogiocatori: da quando la piattaforma da gaming di casa Valve è diventata più facilmente acquistabile (dopo un lancio complicato, in termini di scorte), sono molti gli appassionati che hanno deciso di provare a esplorare in formato handheld la loro libreria di titoli per Steam.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione, la formula in effetti funziona: Deck è una macchina ideale per chi vuole giocare in tutta comodità ed è anche capace di adattarsi a diverse necessità, complice la disponibilità del Dock (ufficiale o di terze parti).

Ma come è meglio proteggerla? Steam Deck, vi ricordiamo, viene venduta con già inclusa una pratica e robusta borsa per il trasporto, che però potrebbe non essere la miglior soluzione per voi. Questa borsa, infatti, permette di contenere unicamente Deck e bisogna un po' arrangiarsi per inserirci anche il cavo di alimentazione – spesso indispensabile, vista la durata della batteria.

Sul mercato ci sono, però, delle alternative molto valide e che strizzano l'occhio a necessità diverse. Abbiamo selezionato le più interessanti, per aiutarvi a scegliere quale sia la miglior custodia per Steam Deck per le vostre necessità. Con una custodia, avete infatti la possibilità di proteggere la vostra Deck e anche di portare con voi tutti gli accessori di cui avete bisogno per le vostre sessioni di gioco.

Di recente, abbiamo provveduto ad aggiornare il nostro articolo, proponendovi le migliori custodie per diverse necessità: alcuni di voi, ad esempio, giocano con Deck prevalentemente a casa e hanno bisogno di riporre la console quando non la stanno usando. Altri, invece, la portano con sé in viaggio – e hanno, ovviamente, necessità di un tipo di protezione differente.

Se non siete in cerca di una custodia-borsa, ma semplicemente di una cover, fate riferimento a questa guida dedicata. In un altro articolo, invece, abbiamo esplorato le migliori micro SD di cui potete dotare la vostra Steam Deck – in modo che possiate conoscere tutto quello che può servirvi da affiancare alla console, prima di cominciare a giocare.

Vediamo ora quali sono le migliori custodie per Steam Deck.

Inoltre, nella nostra guida vi aiuteremo anche a capire quali sono le caratteristiche fondamentali di cui tenere conto nella scelta della custodia ideale per le vostre necessità:

Spigen Rugged Armor Pro

La miglior alternativa a quella ufficiale

Un'ottima e robusta alternativa alla borsa ufficiale di Steam Deck è rappresentata dalla custodia Spigen Rugged Armor Pro: questa proposta, progettata appositamente per Deck, presente un corpo esterno rigido rivestito in tessuto e lavorato a maglia, che restituisce un ottimo feeling senza per questo compromettere la solidità.

È molto compatta e resistente e permette, tenendo un form-factor molto simile a quello della custodia originale, di portare con sé anche i propri accessori, grazie a una pratica tasca interna con cerniera. È dotata di fascette che permettono di tenere in posizione Deck mentre la trasportate e i suoi angoli sono imbottiti con una schiuma capace di assorbire gli urti.

Insomma, una soluzione completa e di grande affidabilità, a un prezzo accessibile e intelligente: ci sentiamo di raccomandarla a tutti i giocatori che non hanno troppi problemi di budget, perché è la miglior soluzione sul mercato, insieme ovviamente alla borsa ufficiale di Deck.

JSAUX per Steam Deck

La migliore per tenere con sé tutti gli accessori

Nonostante il costo davvero accessibile, questa custodia JSAUX per Steam Deck sorprende per la sua solidità: realizzata per trasportare la vostra periferica da gioco, ha in realtà anche molti vani per riporre i vostri accessori, tra cui una tasca interna molto spaziosa per l'alimentatore – indispensabile, per le sessioni di gioco lunghe.

Inoltre, è anche dotato di una linguetta dove riporre eventuali cavetti e schede di memoria, in caso aveste bisogno di portarne con voi più di una. Il vano sul fondo è inoltre abbastanza spazioso da permettervi di tenere con voi anche un power bank, per assicurarvi sessioni di gioco più lunghe.

Può essere la soluzione ideale soprattutto per chi porta Steam Deck in viaggio con sé e ha bisogno di tenere a portata tutti gli accessori per godersela al massimo.

TomToc per Steam Deck

La miglior borsa a tracolla per Steam Deck

Mettiamo il caso che non stiate cercando una sorta di guscio trasportabile, come custodia per la vostra Steam Deck, ma una più pratica borsa a tracolla da gettarvi in spalla. In questo caso, la soluzione su orientarvi è la TomToc.

Questa pratica borsa, che proteggere la vostra Deck nonostante la sua leggerezza, è perfetta sia per contenere la periferica che per portare con voi caricabatterie e accessori, senza la preoccupazione di dover infilare la custodia in un'altra borsa quando uscite di casa o magari siete in treno: potete gettarvela semplicemente in spalla.

Avendo un corpo in tessuto morbido (idrorepellente, peraltro), la borsa può anche facilmente contenere altri accessori, come le vostre cuffie e un power bank, mentre la vostra Deck sarà assicurava nel suo vano grazie a una fascetta in velcro che la terrà in posizione.

È una soluzione giovanile, sicuramente più casual e adattabile se dovete portare Deck con voi e non avete uno zainetto o un'altra borsa in cui riporre le altre custodie proposte nella nostra selezione.

TomToc a guscio rigido

La miglior custodia che occupa pochissimo spazio

Una custodia che possa calzare come un guanto la vostra Steam Deck, occupando meno spazio possibile? La TomToc a guscio rigido, senza ombra di dubbio.

Questa custodia in EVA è pensata per permettervi di portare con voi la vostra Deck occupando meno spazio possibile, dal momento che permette di riporre la periferica al suo interno, in un vano chiuso da cerniera e sopra cui è presente anche una maniglia in tessuto, per un trasporto più comodo. All'interno della custodia, realizzata in tessuto resistente all'acqua, trovate anche una piccola tasca per riporre panni per la pulizia del display e schede Micro SD – cosa che invece manca alla custodia inclusa con Deck.

Un'ottima soluzione se di solito uscite con uno zaino e volete semplicemente proteggere Deck dagli altri oggetti che ci tenete dentro. Può anche essere ideale per chi usa Deck soprattutto a casa e vuole proteggerla dalla polvere, mentre tiene magari in un cassetto i suoi accessori.

Come scegliere la miglior custodia per Steam Deck

Ci sono diversi aspetti che vale la pena tenere in considerazione, quando scegliete quella che potrebbe essere la miglior custodia per Steam Deck per le vostre necessità.

Se siete ancora indecisi e ci state ragionando su, vediamoli insieme.

Ingombro: dove dovete portare Deck?

Prima di qualsiasi decisione, rispondete a questa domanda: dove dovete portare Steam Deck? Se intendete, ad esempio, portarla con voi in aereo dentro una valigia, portarla in giro dentro una zaino o se avete bisogno di proteggerla quando non la usate solo per evitare che prenda polvere o si graffi, avete ovviamente bisogno di custodie con caratteristiche differenti.

Portare Deck fuori casa può richiedervi una custodia più ingombrante e sicura se non avete altre borse in cui riporla, ma potrebbe spingervi verso una custodia più minimale se avete un'altra borsa o uno zaino in cui contenere Deck ed eventualmente i suoi accessori. Insomma, ragionate prima di tutto su quale sia l'utilizzo che farete della custodia e regolatevi di conseguenza, per evitare di comprarne una che sia troppo ingombrante rispetto a come vorreste trasportare Deck tra un gameplay e l'altro.

Materiali: quanto deve essere resistente?

L'utilizzo che fate della vostra Deck influenza, ovviamente, anche il tipo di custodia di cui avete bisogno nei materiali e nella resistenza. Sul mercato potete infatti trovare:

Custodie a guscio rigido : simili a quella inclusa con Deck, sono custodie con la scocca che non si piega, pensate per proteggere Deck dagli urti. Hanno ovviamente un ingombro maggiore.

: simili a quella inclusa con Deck, sono custodie con la scocca che non si piega, pensate per proteggere Deck dagli urti. Hanno ovviamente un ingombro maggiore. Custodie a corpo flessibile: di solito realizzate in tessuto e con una chiusura a cerniera, sono delle custodie-sleeve dentro a cui far scivolare la propria Deck, pensate per proteggerla soprattutto mentre non la utilizzate, più che durante il trasporto. Possono comunque essere ideali fuori casa se, magari, le inserite dentro un'altra borsa.

Ci sono anche altre varianti per i materiali: alcune, ad esempio, sono realizzate in tessuto puro, mentre altre presentano delle finiture tessute su un corpo in plastica. Inoltre, alcune all'interno sono semplicemente sagomate in plastica, altre imbottite, altre sagomate in spugna. Valutate anche in questo caso la soluzione ideale per le vostre necessità, perché ci sono molte varianti sul mercato.

Alcune custodie, inoltre, sono anche idrorepellenti e non lasciano penetrare l'acqua nemmeno se dovesse rovesciarcisi sopra. Sono ideali per chi pensa di portare Deck soprattutto fuori casa e teme di venire sorpreso dalla pioggia.

Quante tasche servono per tutti gli accessori di Steam Deck?

Un altro aspetto di cui bisogna tenere conto nella scelta della propria custodia per Deck è sicuramente la dotazione in termini di tasche e accessori. La custodia base è abbastanza manchevole perché non permette di riporre comodamente l'alimentatore – quindi le alternative presenti sul mercato possono offrire un'opzione interessante, da questo punto di vista.

Potete trovare diverse proposte, come ad esempio:

Un vano per l' alimentatore di Steam Deck , indispensabile se giocate titoli che sforzano la periferica e ne consumano molto rapidamente la batteria;

, indispensabile se giocate titoli che sforzano la periferica e ne consumano molto rapidamente la batteria; Potrebbe essere presente un vano per riporre altri accessori ingombranti , come magari un power bank per alimentare Deck per le sessioni più lunghe anche quando siete fuori casa;

, come magari un power bank per alimentare Deck per le sessioni più lunghe anche quando siete fuori casa; Possibilità di un vano per riporre Micro SD di ricambio; se, ad esempio, avete più schede di memoria con i vostri giochi installati, vi farà di sicuro piacere poterle portare con voi e sostituirle all'occorrenza;

In alcuni casi, ci sono anche delle proposte sul mercato che includono una cerniera o una tasca a rete che permette di riporre dei panni in microfibra per la pulizia del display, oltre ad altri accessori a vostra discrezione.

Anche qui, valutate di cosa avete davvero bisogno e spendete di conseguenza.

Uno stand incluso nella custodia serve o no?

Un altro aspetto a cui vi invitiamo a fare attenzione è indubbiamente la presenza o meno di uno stand per sistemare Steam Deck. Una cosa che, personalmente, ho scoperto via via con l'utilizzo, è che quando gioco stando seduta sul divano trovo molto comodo poggiare Deck sulle gambe. In questo, nel mio caso, mi aiuta il fatto che la mia cover abbia uno stand (simile a quello di Switch OLED) che mi permette di tenere la piattaforma in piedi, ma in altri casi questo stand potrebbe essere nella custodia.

Sul mercato sono infatti presenti delle custodie che permettono di sollevare una loro parte interna e di utilizzarla come stand, come una sorta di leggio, per tenere la Deck in piedi e non caricare quindi sui vostri polsi il peso, mentre giocate. Se pensate di giocare in posizioni simili, insomma, valutare una custodia che sia anche comprensiva di uno stand può essere un'ottima opzione.