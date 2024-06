Pictionary Air Harry Potter a soli 21€: un'occasione MAGICA!

Oggi vi proponiamo un'offerta magica su Amazon, dove il Pictionary Air Harry Potter è disponibile a soli 20,99€, rispetto al prezzo originale di 34,99€. Questo rappresenta un incredibile sconto del 40% per trasformare le vostre serate in momenti di pura magia. Scegliete la vostra casa di Hogwarts e disegnate nell'aria con una bacchetta magica per far indovinare le parole ai vostri compagni di squadra. Non perdete l'opportunità di aggiungere un tocco di incanto ai vostri giochi da tavolo con questo set che include una bacchetta di Harry Potter e un baule porta carte. Perfetto per i fan di tutte le età, promette di rendere ogni serata un'avventura indimenticabile.

Pictionary Air Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Pictionary Air Harry Potter è l'acquisto perfetto per gli appassionati del mondo magico di Hogwarts di tutte le età e per chi cerca un modo originale e divertente per trascorrere serate in famiglia o con amici. Immaginate di poter dare vita ai vostri disegni con una bacchetta magica proprio come ad Hogwarts! Questo gioco, consigliato per i fan di Harry Potter dai 8 anni in su, offre una nuova dimensione al classico Pictionary grazie all'uso di tecnologia interattiva e alla possibilità di vedere le proprie creazioni “volare” sullo schermo del proprio dispositivo smart.

Le regole? Ogni squadra sceglie una casa di Hogwarts e utilizza la bacchetta magica per disegnare nell'aria, mentre gli altri giocatori cercano di indovinare le parole da digitalizzare sul proprio dispositivo smart tramite una app gratuita. È possibile trasmettere il gioco sul televisore grazie alla compatibilità con dispositivi di streaming come Apple TV e Chromecast. All'interno della confezione trovate una bacchetta, un baule porta carte e 112 carte double-face che vi immergeranno completamente nell'universo di Harry Potter.

Oggi il Pictionary Air Harry Potter è disponibile al prezzo speciale di 20,99€ invece di 34,99€. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per aggiungere un tocco di magia alla vostra vita. Con oltre 1000 indizi da disegnare, racchiusi in un delizioso baule che ricorda quello di Harry, questo gioco garantisce divertimento illimitato per giocatori di ogni età.

