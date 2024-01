BOMBA AMAZON: sconto su questo utilissimo software di pulizia (-39%)

È sempre importante prendersi cura del proprio PC, per mantenerlo efficiente: ecco perché vi segnaliamo lo sconto su Avast Cleanup Premium, un software pensato specificamente per la pulizia completa del vostro computer, che vi permette di tenerlo sempre al massimo delle performance. La sua versione Premium, che è valida per un anno su fino a dieci dispositivi, si può ora portare a casa su Amazon con soli 21,99€, con un risparmio del 39% sul costo abituale di 35,99€ (mentre il costo di listino è di addirittura 69,99€).

Avast Cleanup Premium, chi dovrebbe acquistarlo?

Avast Cleanup Premium è una scelta ideale per coloro che desiderano ottimizzare lo spazio di archiviazione sui loro PC o Mac, soprattutto quando abbinato a uno dei migliori software di backup disponibili sul mercato. Questo software si distingue per la sua efficacia nel rimuovere facilmente bloatware e programmi obsoleti, oltre a eseguire la deframmentazione del disco rigido per migliorare le prestazioni complessive del sistema operativo. La scansione avanzata libererà lo spazio disco individuando e eliminando file spazzatura inutilizzati, mentre il Software Updater integrato manterrà costantemente aggiornati i programmi essenziali, riducendo i rischi di sicurezza e i crash del sistema.

Avast Cleanup Premium fornisce anche utili strumenti aggiuntivi come Browser Cleaner, Shortcut Cleaner e Registry Cleaner, che eliminano tracce di dati inutili e mantengono pulito il registro di Windows. Si tratta di un software indispensabile per chi installa e disinstalla frequentemente programmi, adatto sia agli utenti comuni che alle piccole aziende. La versione Premium supporta fino a 10 dispositivi diversi, garantendo la pulizia e l'ottimizzazione per un intero anno.

Quindi, se il vostro obiettivo è liberare il vostro computer da file superflui, alleviando il carico su CPU e memoria, Avast Cleanup Premium è la soluzione ideale. Il prezzo attuale offerto da Amazon è tra i più bassi mai visti, per cui rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

