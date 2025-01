Oggi su Eneba una card PSN da 50€ COSTA SOLO 44,49€!

Eneba ti offre l'opportunità perfetta per acquistare una PlayStation Gift Card da 50€ e arricchire il tuo portafoglio PlayStation Network! Con un codice sconto speciale (PSN50IT), puoi ottenere questa gift card al prezzo di soli 44.49€, godendo così di un vantaggio immediato.

Carica il tuo account PSN con 50€ e scopri una vasta selezione di giochi, film, serie TV, musica e tanti altri servizi offerti dal PlayStation Store. Questo buono regalo rappresenta il modo più rapido, semplice e sicuro per arricchire il tuo saldo PSN, senza dover inserire i dati della tua carta di credito. Puoi utilizzarlo per fare acquisti direttamente sullo store o regalarlo a un amico per fargli vivere un’esperienza di intrattenimento unica.

Il PlayStation Store è uno degli store digitali più vasti al mondo, ideale non solo per acquistare videogiochi e DLC, ma anche per esplorare film, serie TV, musica, abbonamenti come PlayStation Now o PS Plus.

Inoltre, i buoni regalo PSN rappresentano un’opportunità per risparmiare! Puoi comprarli a prezzi convenienti rispetto al loro valore reale e, cosa ancora più importante, non scadono mai. Conservali per un’occasione speciale o utilizzali subito per i tuoi prossimi acquisti.

Che tu voglia utilizzarlo per te stesso o per fare un regalo, la gift card PSN è sempre una scelta perfetta per i giocatori PlayStation. Puoi acquistarla facilmente e senza lasciare casa, ricevendo il codice direttamente via email.

Ecco come fare:

Apri un account Sony Network Entertainment sul tuo PSN (o utilizza il tuo account esistente).

Seleziona l’icona PlayStation Store dalla schermata principale della tua PlayStation.

dalla schermata principale della tua PlayStation. All’interno del PlayStation Store, clicca su “Riscatta codici” nella parte inferiore del menu.

nella parte inferiore del menu. Inserisci il codice che hai ricevuto via email.

che hai ricevuto via email. Seleziona “ Continua ” nella finestra di dialogo.

” nella finestra di dialogo. Conferma accettando i termini e i servizi.

Completa l’attivazione e il gioco è fatto!



Approfitta subito di questa offerta e arricchisci il tuo portafoglio PSN con 50€! Ricorda di usare il codice sconto speciale (PSN50IT) e la pagherai solamente 44,49€!