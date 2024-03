OFFERTA TOP! Lies of P per PS5 al suo MINIMO STORICO (-18%)

Tra le tante offerte di Primavera Amazon, spicca una promozione molto interessante per gli appassionati di videogiochi e per gli amanti del genere Soulslike. Infatti, grazie a uno sconto del 18% offerto dallo store, oggi avete la possibilità di recuperare Lies of P per PS5 al prezzo più basso di sempre, pagandolo solamente 39,99€! Come abbiamo visto nella nostra recensione, il gioco trasporta il giocatore in un'avventura oscura e seducente ispirata alla nota fiaba di Pinocchio e all'amatissimo Bloodborne.

Lies of P, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta su Lies of P rappresenta un'ottima opportunità per gli amanti del genere soulslike che alla ricerca di un nuovo titolo che possa colmare il vuoto lasciato da Bloodborne. Il gioco si rivolge ai giocatori che amano le sfide impegnative e le atmosfere cupe e oscure tipiche del genere.

Il punto di forza di Lies of P risiede nella sua capacità di fondere elementi familiari agli appassionati del genere con innovative meccaniche di gioco, come per esempio il sistema di combattimento personalizzabile in base ai gusti e alle preferenze del giocatore.

Pur attingendo a piene mani dall'eredità di Bloodborne, Lies of P denota un notevole impegno sia dal punto di vista tecnico che artistico e riesce a distinguersi con una sua identità unica.

L'offerta attuale a soli 39,99€ rappresenta un'ottima opportunità per tutti gli appassionati del genere che desiderano immergersi nuovamente in un'avventura intrigante e ricca di sfumature oscure. Allo stesso tempo, i giocatori che vogliono provare nuovamente il senso di meraviglia offerto da Bloodborne troveranno in questo titolo il perfetto equilibrio tra omaggio all'opera di FromSoftware e meccaniche di gioco originali e innovative.

