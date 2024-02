SUPER sconto sulle cuffie Sony Pulse 3D grazie a questo COUPON!

Possessori di PS5, eBay vi catturerà con un'offerta imperdibile sulle cuffie Sony Pulse 3D. Questo accessorio, pensato per regalarvi un'esperienza audio immersiva grazie alla tecnologia Tempest 3D, è disponibile a soli 80,91€, rispetto agli usuali 99,99€ di listino, grazie al codice sconto SANVALENTINO. Non perdete l'occasione di migliorare le vostre sessioni di gioco con un suono che sembra provenire da ogni direzione.

Cuffie Sony Pulse 3D per PS5, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Sony Pulse 3D sono ideali per gli appassionati di gaming che possiedono o prevedono di acquistare la console PS5. La tecnologia Tempest 3D vi trasporterà in paesaggi sonori incredibilmente coinvolgenti, rendendo i giochi più immersivi che mai. Grazie al doppio microfono con eliminazione del rumore, le vostre comunicazioni con gli amici nei party saranno cristalline, migliorando notevolmente l'esperienza di gioco.

Inoltre, il design elegante, perfettamente abbinato all'estetica della PS5, e i controlli di facile accesso sono pensati per garantire una comodità ineguagliabile durante le lunghe sessioni di gioco. A chi cerca un accesso veloce alle impostazioni senza distogliere l'attenzione dal gioco, le funzioni come il tasto "mic mute" e la regolazione del volume offrono una praticità immediata.

Con un costo di soli 80,91€, queste cuffie rappresentano un’ottima scelta per chi cerca un'esperienza audio immersiva e di alta qualità sulla PlayStation 5. Le funzionalità avanzate come la tecnologia di eliminazione del rumore e la compatibilità con l'audio 3D ne amplificano l'attrattiva, rendendole un accessorio indispensabile per i gamer desiderosi di vivere al meglio ogni dettaglio sonoro dei loro giochi preferiti.

N.B.: Utilizzate il codice sconto SANVALENTINO per ottenere lo sconto aggiuntivo di €8,99!

