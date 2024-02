PREZZO TOP: kit Blink Outdoor + Blink Mini a soli 108€! (-32%)

Aumentare la sicurezza della propria casa è una cosa da non prendere mai alla leggera: vi fa dormire e vivere molto più tranquilli. Una soluzione accessibile ma anche estremamente di valore è quella offerta dal bundle che comprende Blink Outdoor – telecamera senza fili con visione notturna e infrarossi – e Blink Mini, la telecamera per interni in HD. Nel cofanetto trovate anche Blink Sync Module 2, che vi permette di controllare in modo facilitato i vostri dispositivi. Il prezzo di tutto questo? Oggi è ridotto del 32% e potete farla vostra a soli 108,48€, con un bello sconto rispetto a 159,97€ abituali.

Kit di sicurezza Blink, chi dovrebbe acquistarlo?

Il pacchetto proposto, che comprende una videocamera Blink Outdoor, un Blink Sync Module 2 e una videocamera Blink Mini, si rivela la scelta perfetta per chi cerca una soluzione completa e efficace per la sicurezza della propria casa, sia all'interno che all'esterno. Rivolto a coloro che desiderano monitorare la propria abitazione giorno e notte con la possibilità di ricevere notifiche dirette sul telefono in caso di rilevamento di movimento, questo bundle soddisfa appieno tali esigenze. Con la visione notturna a infrarossi e la resistenza agli agenti atmosferici della Blink Outdoor, unite alla praticità e all'alta qualità video della Blink Mini per gli interni, questo pacchetto è l'ideale per chi cerca tranquillità senza compromessi.

Questo kit è pensato soprattutto per chi presta attenzione al rapporto qualità-prezzo senza voler rinunciare a prestazioni elevate. La lunga durata della batteria, che arriva fino a due anni per la Blink Outdoor, e le funzionalità di personalizzazione delle notifiche di movimento tramite l'app Blink Home Monitor, rendono questi dispositivi particolarmente adatti agli utenti desiderosi di un sistema di sicurezza domestica flessibile, affidabile e facile da gestire. Inoltre, la possibilità di salvare e condividere i video localmente o nel Cloud aggiunge un ulteriore livello di comodità e sicurezza.

Con un costo di soli 108,48€ grazie all'offerta speciale in corso, questo bundle rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca una soluzione completa di sicurezza domestica, unendo la flessibilità della telecamera esterna Blink Outdoor con la praticità e la chiarezza della Blink Mini per interni.

