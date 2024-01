Prezzo PICCOLISSIMO su questo monitor! Lo pagate solo 443,18€

Se siete alla ricerca di un monitor per PC in grado di offrirvi una qualità visiva eccellente, altoparlanti di alta qualità, una webcam integrata e tecnologie all'avanguardia di cancellazione del rumore per assicurare videochiamate impeccabili, questo monitor del marchio Asus fa sicuramente al caso vostro. Attualmente disponibile nella versione da 27 pollici, è in offerta su Amazon al prezzo vantaggioso di soli 443,18€, con un risparmio di oltre 100€ rispetto al suo prezzo di listino.

Asus BE27ACSBK, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor Asus rappresenta la scelta ideale per chi desidera acquistare un modello con webcam e microfono integrati e una lunga serie di funzionalità all'avanguardia. Grazie alla risoluzione WQHD e alla tecnologia IPS che assicura una visione priva di distorsioni cromatiche, questo monitor è indicato per chi cerca un pannello in grado di offrire ottime prestazioni, e caratterizzato allo stesso tempo da un design moderno, elegante e senza bordi.

Il modello Asus BE27ACSBK rappresenta un ottimo acquisto per chi trascorre diverse ore alla scrivania per motivi professionali o di studio: le avanzate tecnologie Flicker-free e Low Blue Light sono progettate per ridurre l'affaticamento degli occhi e per garantire comfort visivo anche dopo molte ore di utilizzo.

Il monitor include anche un set di altoparlanti stereo di alta qualità, mentre lo stand ergonomico e flessibile garantisce una grande versatilità per quanto riguarda il montaggio. Non lasciatevi scappare la coveniente offerta di Amazon, grazie alla quale potrete ottenere un risparmio del 16% sul prezzo di listino e portarvi a casa il monitor Asus a soli 443,53€.

Vedi offerta su Amazon

