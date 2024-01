Prezzo BASSISSIMO su questo gioco da tavolo: ora a solo 20€!

I giochi da tavolo sono sempre un ottimo modo di passare le serate in compagnie, e ogni tanto qualcuno consente di avere... divertenti e piccanti variazioni sul tema, come nel caso di Coco Rido Hot. Si tratta di un gioco per un pubblico adulto, che vi trascinerà in un vortice di risate a prezzo ridottissimo: ora infatti vi costa solo 20,80€, con un risparmio del 15% rispetto al costo abituale.

Asmodee Coco Rido Hot, chi dovrebbe acquistarlo?

Se cercate di trascorrere serate divertenti con gli amici, ridendo a crepapelle, Coco Rido Hot si presenta come uno dei giochi da tavolo perfetti da tirare fuori durante gli incontri sociali. Rivolto a un pubblico adulto che ama mettere alla prova i confini e l'imbarazzo, questo gioco non è adatto ai deboli di cuore. Pensato per gruppi da 3 a 10 giocatori, Coco Rido Hot vi sorprenderà con risposte imprevedibili e situazioni al limite dell'assurdo, offrendo una serata all'insegna del divertimento poco convenzionale e delle risate sincere.

La versione Hot di Coco Rido è indicata anche per coloro che apprezzano l'irriverenza abbinata a una spruzzata di romanticismo al contrario. Tra domande pungenti e risposte piccanti, il gioco mescola sensualità e umorismo spinto, creando un'esperienza che racchiude amore e battute a tema. È perfetto per chi cerca qualcosa di più intenso rispetto a un normale gioco da tavolo, puntando su emozioni sopra le righe e momenti di pura allegria condivisa.

Con un prezzo davvero per tutti di soli 20,80€, questa è l'opportunità perfetta per acquistarlo e aggiungere un tocco piccante alle vostre serate, liberando l'atmosfera dalle consuete convenzioni: il costo, dopotutto, è ridotto del 15% rispetto agli abituali 24,99€ di listino.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!