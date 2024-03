Il potente DJI RS 3 Pro ora IN SCONTO su Amazon: -15%!

Segnaliamo un'ottima offerta su Amazon: lo Stabilizzatore Portatile DJI RS 3 Pro, un accessorio indispensabile sia per i professionisti che per gli appassionati di fotografia, è proposto oggi a prezzo ridotto. Compatibile con fotocamere e videocamere di marchi rinomati come Canon, Sony, Panasonic, Nikon e Fujifilm, questo stabilizzatore è progettato per elevare la vostra creatività: dotato di bracci estesi in fibra di carbonio e blocchi automatici, può sostenere un carico massimo testato di 4,5 kg. Originariamente venduto a 879€, ora è disponibile a soli 749€, offrendovi uno sconto del 15%.

Stabilizzatore portatile, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo stabilizzatore portatile è un acquisto altamente consigliato per i professionisti del settore fotografico e cinematografico che cercano una soluzione affidabile per ottenere riprese di alta qualità. Grazie alla sua struttura leggera, con soli 1,5 kg di peso, e alla capacità di bloccare e sbloccare automaticamente i 3 assi con un semplice pulsante, offre un vantaggio significativo in termini di rapidità ed efficienza durante le transizioni e il trasporto. La sua capacità di sostenere un carico utile massimo testato di 4,5 kg lo rende perfetto per fotocamere professionali di grandi dimensioni, consentendo agli utenti di espandere le proprie capacità creative.

Questa soluzione di stabilizzazione è un'ottima scelta sia per i professionisti del settore che per gli appassionati che desiderano un dispositivo versatile e affidabile per le loro esigenze di ripresa, ottenendo così dei risultati che faranno un enorme balzo di qualità in avanti, rispetto a quelli che si potrebbero avere, in movimento, senza una soluzione di questo tipo.

Grazie al suo equilibrio tra leggerezza, resistenza e capacità di carico, insieme a una serie completa di accessori inclusi, DJI RS 3 Pro rappresenta un investimento strategico per migliorare la qualità delle vostre produzioni video e fotografiche. Considerando lo sconto odierno, che vi permette di averlo a soli 749€, è un acquisto di cui non vi pentirete mai.

