Non perdere questa offerta del Black Friday: Samsung Odyssey G5 SCONTATO del 49%!

La settimana del Black Friday di Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili, e tra queste spicca il monitor gaming Samsung Odyssey G5, ora disponibile a soli 229,90€, con uno sconto eccezionale del 49% rispetto al prezzo precedente di 449,00€. Questa è un'opportunità da non perdere per chi desidera potenziare la propria postazione gaming con un dispositivo di alta qualità.

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G5 è un monitor flat da 27 pollici con risoluzione di 2560x1440 pixel (QHD), dotato di pannello IPS che assicura colori vividi e angoli di visione ampi. La frequenza di aggiornamento di 180Hz e il tempo di risposta di 1ms garantiscono un'esperienza di gioco fluida e reattiva, ideale per i gamer più esigenti. Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync e Adaptive Sync contribuiscono a eliminare tearing e stuttering, sincronizzando il monitor con la scheda grafica per un gameplay senza interruzioni.

Questo monitor supporta l'HDR400, offrendo un contrasto elevato con neri profondi e bianchi luminosi, permettendo di cogliere ogni dettaglio anche nelle scene più scure. La connettività è garantita da una porta HDMI e una Display Port, oltre a un ingresso audio, facilitando il collegamento con vari dispositivi. Le funzionalità ergonomiche includono un supporto regolabile in altezza (HAS) e la possibilità di orientare lo schermo in modalità pivot, adattandosi alle diverse esigenze di utilizzo. La tecnologia Flicker Free riduce l'affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di gioco.

Con un design elegante e funzionalità avanzate, Samsung Odyssey G5 è pensato per offrire un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. L'offerta attuale su Amazon lo rende ancora più accessibile, rappresentando un investimento eccellente per migliorare la propria postazione gaming.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione durante la settimana del Black Friday.

