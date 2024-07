Non perdere questa occasione: scrivania FlexiSpot E7 in SUPER OFFERTA! -140€

Se state cercando una scrivania regolabile in altezza che coniughi qualità, ergonomia e un prezzo competitivo, la FlexiSpot E7 potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Attualmente in offerta a soli 329,99€, rispetto al prezzo consigliato di 469,99€, questa scrivania è una delle migliori per chi desidera migliorare la propria postazione di lavoro o gaming.

Vedi offerta su FlexiSpot

Scrivania regolabile E7, chi dovrebbe acquistarla?

La FlexiSpot E7 è dotata di un telaio robusto e stabile, realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità. Grazie al suo doppio motore, la scrivania può essere regolata in altezza con una velocità di 38mm/s, permettendovi di passare facilmente dalla posizione seduta a quella in piedi. L'intervallo di altezza varia da 58 a 123 cm, rendendola adatta a diverse esigenze e stature. La capacità di carico della scrivania è di 125 kg, garantendo la massima stabilità anche con configurazioni di lavoro pesanti​.

Un punto di forza della E7 è la sua silenziosità: con un livello di rumore inferiore ai 50 dB, il movimento della scrivania è quasi impercettibile. La scrivania è anche dotata di un sistema anti-collisione, che arresta automaticamente il movimento in caso di ostacoli, proteggendo sia la scrivania che gli oggetti circostanti. Questa caratteristica è particolarmente utile per evitare danni accidentali.

La FlexiSpot E7 si distingue non solo per le sue funzionalità avanzate, ma anche per il suo design elegante e personalizzabile. Disponibile nei colori nero, bianco e grigio, il telaio può essere abbinato a piani in diverse finiture, inclusi piani in bambù naturale. Il bambù utilizzato è trattato con una lacca resistente all'acqua, agli insetti e ai graffi, assicurando una lunga durata e un'estetica impeccabile. Le dimensioni del piano variano da 120 x 60 cm a 180 x 80 cm, offrendo ampie possibilità di personalizzazione​.

La tastiera di controllo è dotata di un display a basso consumo energetico e di un'interfaccia touch intuitiva. È possibile memorizzare fino a quattro altezze preimpostate, facilitando la transizione tra le diverse posizioni di lavoro. Inoltre, la scrivania è equipaggiata con un blocco per bambini, garantendo sicurezza in ambienti familiari.

Un altro aspetto da considerare è la garanzia di 7 anni, che testimonia la fiducia dell'azienda nella durabilità e nella qualità del prodotto. Questa scrivania non solo migliora l'ergonomia e la produttività, ma rappresenta anche un investimento sicuro nel tempo.

In definitiva, la scrivania regolabile in altezza FlexiSpot E7 offre un'eccellente combinazione di funzionalità, qualità e convenienza. Approfittate dell'offerta attuale e migliorate il vostro ambiente di lavoro con un prodotto ergonomico e tecnologicamente avanzato.

Vedi offerta su FlexiSpot