No sleep till Shengal di Zerocalcare SCONTATO del 23%!

Dopo il grande successo di Quando muori resta a me, Amazon mette in sconto un altro libro di Zerocalcare: No sleep till Shengal. Con 208 pagine in bianco e nero, quest'opera vi porterà nella primavera del 2021, seguendo Zerocalcare nella comunità ezida di Shengal in Iraq. Rivivete il suo viaggio tra tensioni internazionali e milizie curde, una testimonianza di resistenza e speranza. Questo fumetto non solo è stato il più venduto in Italia nel 2022, ma possiede anche un messaggio forte e attuale. Attualmente disponibile a 17,69€, dal suo prezzo originale di 23€, godetevi uno sconto del 23%. Un'opportunità imperdibile per immergersi nelle vicende di un pezzo di Mesopotamia tramite gli occhi di un artista eccezionale.

No sleep till Shengal, chi dovrebbe acquistarlo?

"No sleep till Shengal" rappresenta un'opera imprescindibile per chi è interessato alle dinamiche geopolitiche contemporanee e al potere narrativo del fumetto. Il viaggio di Zerocalcare in Iraq diventa una finestra unica sulla lotta della comunità ezida, offrendo allo stesso tempo una riflessione critica sulle definizioni occidentali di "terrorismo" e un'immersione nelle complesse dinamiche politiche e militari della regione. Consigliato agli appassionati di storia moderna e a chi cerca una narrazione profonda e impegnata, questo fumetto è in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, dalla comunità accademica agli amanti del graphic journalism, grazie alla sua capacità di coniugare ironia, reportage e arte.

Allo stesso tempo, grazie alla sua popolarità e alla risonanza mediatica, "No sleep till Shengal" si rivela un'ottima scelta anche per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo dei fumetti d'autore. La sua notevole risonanza critica e di pubblico, unita alla qualità narrativa e visiva, rende questa opera un elemento prezioso per ogni collezione che si rispetti. Rappresenta un'occasione imperdibile per immergersi in una lettura di grande spessore sociale e culturale.

Vi consigliamo "No sleep till Shengal" non solo per il suo successo letterario, ma anche per la profondità con cui tratta temi di grande attualità. Il prezzo di copertina di 23€ è stato scontato a 17,69€, rendendolo un acquisto ancora più attraente per chi vuole approfondire le dinamiche globali attraverso il potere dei fumetti. Un'opportunità da non perdere per immergersi in una storia di lotta e speranza, narrata con la maestria e l'ironia di uno degli autori più apprezzati del panorama italiano.

