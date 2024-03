Mar10 Day: arrivano anche le offerte Amazon dedicate a Super Mario!

In occasione del Mar10 Day, che si celebra il 10 marzo in omaggio al famoso personaggio dei videogiochi Mario, Amazon ha lanciato una serie di offerte esclusive dedicate agli appassionati della mascotte Nintendo. Quest'anno, le promozioni includono sconti fino al 32% su una selezione di prodotti a tema Super Mario, offrendo agli aficionados l'opportunità di arricchire le proprie collezioni con articoli di qualità a prezzi vantaggiosi.

Vedi le offerte su Amazon

Offerte Mar10 Day di Amazon, chi dovrebbe approfittarne?

Tra le offerte più interessanti, spicca il Mario Kart Spin&Out da 6cm, dotato di buccia di banana, proposto a soli 19,99€. Questo articolo, originariamente valutato a 29,35€, è ora disponibile con uno sconto del 32%, rappresentando una delle migliori occasioni per i fan di portarsi a casa un pezzo unico di merchandise dedicato alle corse più famose del mondo di Mario. In aggiunta, il set Diorama Piana delle Ghiande è in offerta a soli 19,49€, rispetto al prezzo più basso recente di 24,90€, offrendo uno sconto del 22%.

Il Mario Kart Spin&Out da 6cm, con buccia di banana, è un must-have per gli amanti delle corse di Mario Kart. Questo mini veicolo replica fedelmente il design iconico di Mario al volante, completo di una buccia di banana, uno degli oggetti più emblematici del gioco. Questo articolo non solo cattura lo spirito giocoso e competitivo di Mario Kart, ma offre anche un tocco di nostalgia per coloro che hanno trascorso ore tentando di evitare bucce di banana sulle piste virtuali.

Queste offerte speciali per il Mar10 Day su Amazon sono solo un assaggio delle numerose promozioni disponibili per celebrare il leggendario personaggio di Super Mario. Invitiamo tutti i fan e i collezionisti a visitare la pagina dedicata di Amazon per scoprire l'intera gamma di prodotti in sconto. Che siate alla ricerca di giochi, merchandise o accessori a tema Super Mario, Amazon offre sconti imperdibili per rendere omaggio al più famoso idraulico del mondo dei videogiochi.

