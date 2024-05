Access Point Netgear a 120€: connessioni top al minimo storico!

Se state cercando un access point ad alte prestazioni per potenziare il vostro router senza spendere una fortuna, Amazon offre un'occasione imperdibile con il Netgear WAX615. Attualmente disponibile a soli 119,99€ invece di 153,99€ con uno sconto del 22%. Attenzione, si tratta di un'offerta a tempo che può esaurirsi molto presto, anche nel giro di poche ore! Non fatevela scappare!

Netgear WAX615, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Netgear WAX615 è perfetto per uffici e spazi commerciali che richiedono una copertura WiFi affidabile e estesa. Dotato della tecnologia WiFi 6, supporta fino a 256 dispositivi client, assicurando prestazioni eccellenti anche con un carico fino a 60 utenti contemporanei su una superficie di 250 metri quadrati.

Il Netgear WAX615 è dotato di funzionalità mesh che favoriscono un roaming fluido, eliminando i punti morti nella copertura WiFi e migliorando l'esperienza degli utenti in movimento all'interno dell'area. Con una porta Ethernet da 2,5 Gbps, questo access point offre connessioni ultrarapide, ideali per ambienti lavorativi che necessitano di trasferimenti dati ad alta velocità e di comunicazioni efficienti tra i dispositivi collegati alla rete.

Il Netgear WAX615 non è solo un semplice access point, ma integra anche misure di sicurezza di livello aziendale. Dispone fino a 8 SSID WiFi separati e implementa standard avanzati di sicurezza come il WPA3, rispondendo così alle esigenze delle aziende che necessitano non solo di connettività, ma anche di protezione dei dati trasmessi nella propria rete. Facile da installare e con la possibilità di essere montato a parete o a soffitto, è gestibile da remoto tramite l'app, rendendolo una scelta di valore per chi cerca una soluzione di connessione potente, sicura e versatile. Oggi è in offerta a 119,99€ invece di 153,99€.

