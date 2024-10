MSI PRO MP245V: Il monitor ideale per lavoro e gaming, ora a SOLI 80€!

Se state cercando un monitor di qualità a un prezzo competitivo, il modello MSI PRO MP245V su Amazon è un’ottima occasione, grazie a uno sconto del 33%, che riduce il prezzo a soli 79,99€ rispetto al prezzo originale di 119€. Questo schermo da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1.920x1.080 pixel) è ideale sia per il lavoro che per l'intrattenimento, grazie alle sue eccellenti caratteristiche visive e funzionalità avanzate. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

MSI PRO MP245V, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor utilizza un pannello VA che offre un ampio angolo di visione di 178°, garantendo immagini nitide e colori vividi da qualsiasi prospettiva. Il refresh rate di 100Hz e un tempo di risposta di 1ms (MPRT) assicurano un’esperienza fluida durante la visualizzazione di video o sessioni di gaming, eliminando fastidiosi effetti di ghosting o sfocature. Con un contrasto di 4000:1 e una luminosità di 300 nits, il PRO MP245V garantisce una visibilità ottimale in ambienti luminosi e scuri, rendendolo perfetto per ogni tipo di utilizzo​.

Oltre alla qualità dell'immagine, MSI PRO MP245V è stato progettato per proteggere la vista durante l'uso prolungato. Grazie alla tecnologia Less Blue Light e Anti-Flicker, entrambe certificate da TÜV Rheinland, questo monitor riduce l’affaticamento degli occhi e protegge dalle emissioni di luce blu nocive. La superficie antiriflesso previene i riflessi fastidiosi, migliorando ulteriormente il comfort visivo​.

Dal punto di vista della flessibilità, il monitor è montabile VESA, consentendo di montarlo a parete o su un braccio per ottimizzare lo spazio di lavoro. Il supporto inclinabile (-5° a 20°) permette di regolare lo schermo alla posizione ideale, aumentando ulteriormente il comfort ergonomico.

Per quanto riguarda la connettività, dispone di porte HDMI 1.4 e D-Sub, supportando risoluzioni Full HD con frequenze di aggiornamento di 100Hz e 60Hz rispettivamente, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, console e laptop​. Questa offerta rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un monitor versatile, ergonomico e ad alte prestazioni a un prezzo eccezionale.

