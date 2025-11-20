La scheda video MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 1.149,67€ anziché 1.449€. Questa potente scheda grafica vi conquisterà con prestazioni straordinarie grazie alla frequenza di boost fino a 2655 MHz e alle tecnologie DLSS 4 e Ray Tracing in tempo reale. Approfittate subito di questa offerta per portare a casa la RTX 5080 a 1.149,00€ e preparatevi a vivere esperienze di gioco immersive con grafica ultra-realistica!

Prodotto in caricamento

GeForce RTX 5080, chi dovrebbe acquistarla?

MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC è la scelta ideale per i gamer più esigenti e i professionisti del settore creativo che non vogliono compromessi. Se cercate prestazioni al vertice per giocare in 4K con ray tracing attivo e mantenere frame rate elevati anche nei titoli più recenti, questa scheda vi conquisterà. Grazie alla tecnologia DLSS 4 e alla frequenza di boost fino a 2655 MHz, vi garantirà un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. È perfetta anche per chi lavora con rendering 3D, editing video professionale e applicazioni che richiedono una potenza grafica straordinaria, permettendovi di ridurre drasticamente i tempi di elaborazione.

Particolarmente indicata per chi sta costruendo o aggiornando una postazione gaming di fascia alta, questa RTX 5080 soddisfa le esigenze di chi desidera sfruttare setup multimonitor ad alta risoluzione grazie alle 3 porte DisplayPort 2.1 e alla porta HDMI 2.1. Il sistema di raffreddamento a tre ventole vi assicurerà sessioni di gioco prolungate senza surriscaldamenti, mantenendo un funzionamento silenzioso. Con il supporto PCIe Gen 5, rappresenta un investimento a prova di futuro per chi vuole massimizzare le prestazioni della propria build, ora disponibile con uno sconto del 5% che rende più accessibile questa potenza di calcolo.

MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC rappresenta il top per gaming e rendering professionale. Equipaggiata con 16GB di memoria GDDR7 e frequenza boost fino a 2655 MHz, supporta DLSS 4 e ray tracing per grafiche ultra-realistiche. Il sistema di raffreddamento 3X OC garantisce prestazioni stabili, mentre le connessioni PCIe Gen 5, 3 porte DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1 vi assicurano massima versatilità.

Con uno sconto del 21% a 1149,00€, questa scheda video vi offre potenza eccezionale per dominare i giochi più esigenti e progetti creativi. Un investimento che vi garantirà prestazioni al vertice per anni, perfetto per chi cerca il massimo senza compromessi!

Vedi offerta su Amazon