MSI Claw, la console portatile che ti farà impazzire ORA finalmente IN SCONTO per il Prime Day! -28%

Con l’avvio del Prime Day 2024, Amazon ha lanciato una serie di offerte imperdibili per i suoi utenti Prime, tra le migliori spicca quella sul dispositivo gaming portatile MSI Claw. Disponibile a soli 649€, questo prezzo rappresenta uno sconto del 28% rispetto a quello più basso recente di 899€, rendendolo un'opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di gaming.

MSI Claw, chi dovrebbe acquistarla?

MSI Claw si rivolge agli appassionati di gaming che cercano un'esperienza di gioco premium, senza compromessi, in un dispositivo portatile. Grazie al suo processore Intel Core Ultra 7 155H e alla tecnologia Intel Arc, offre prestazioni eccezionali su giochi recenti e richiedenti, garantendo un'esperienza di gioco fluida e immerse con un display da 7 pollici a 120 Hz. È particolarmente adatto per chi desidera giocare ai titoli AAA più esigenti in termini di grafica senza essere vincolato da un PC desktop. Con i suoi 512 GB di SSD e 16 GB di RAM, MSI Claw si presta anche alla creazione di contenuti e al multitasking intensivo, dimostrandosi un compagno affidabile per i creatori di contenuti che necessitano di potenza e mobilità. Inoltre, la sua illuminazione RGB Mystic Light aggiunge un tocco di stile personalizzabile, rendendolo anche un oggetto dal design accattivante.

Il dispositivo si distingue per il suo design ergonomico, creato attraverso lo studio di migliaia di dati campione per massimizzare comfort e precisione durante l'uso. Inoltre, è dotato di un innovativo sistema di raffreddamento interno e di una batteria di lunga durata che garantisce ore di gioco senza necessità di ricarica frequente. MSI Claw illumina anche l'ambiente di gioco con l'RGB Mystic Light e offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al suo display da 7 pollici a 120 Hz che assicura colori brillanti e movimenti fluidi. Include infine una connettività avanzata con Thunderbolt 4 e un'esperienza audio di alto livello.

