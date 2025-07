L'SSD ORICO IG740PRO 2TB è disponibile a soli 98,99€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo più basso recente di 116,99€. Inoltre, potete applicare un ulteriore sconto del 10% attivando il coupon direttamente sulla pagina prodotto in occasione del Prime Day.

ORICO IG740PRO 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ORICO IG740PRO da 2TB rappresenta la scelta ideale per chi desidera un SSD ad alte prestazioni e affidabilità di livello industriale, senza rinunciare alla convenienza. Grazie all'interfaccia PCIe 4.0 e al protocollo NVMe 2.0, questa unità offre velocità di lettura fino a 7450 MB/s e ben 1.000.000 IOPS, garantendo trasferimenti ultraveloci e reattività eccellente anche nelle operazioni più impegnative.

Ciò che distingue questo SSD è la combinazione tra affidabilità avanzata e sicurezza dei dati. Grazie alla tecnologia LDPC ECC per la correzione degli errori, alla protezione contro le perdite di potenza e alla crittografia AES, i vostri dati saranno sempre al sicuro. Inoltre, l'utilizzo di memoria TLC 3D NAND di alta qualità assicura una lunga durata operativa, con una resistenza alla scrittura (TBW) di ben 1200 TB.

Un altro elemento distintivo è il dissipatore innovativo integrato, progettato per mantenere temperature ottimali durante l'uso intensivo, riducendo il rischio di throttling termico. Questo lo rende perfetto non solo per i PC da gaming e i laptop ad alte prestazioni, ma anche per applicazioni professionali come il big data, l'edge computing e l'intelligenza artificiale.

Attualmente disponibile a soli 98,99€, l'ORICO IG740PRO da 2TB è un investimento eccellente per chi desidera un SSD NVMe PCIe 4.0 capace di garantire prestazioni elevate, massima sicurezza e compatibilità estesa. Grazie al prezzo promozionale e al coupon attivabile, questa offerta si conferma tra le migliori del Prime Day.

