Su Amazon trovate le cuffie Sony WH-1000XM5 a 239€ invece di 379€, con uno sconto del 37% grazie al Prime Day.

Cuffie Sony WH-1000XM5, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Sony WH-1000XM5 rappresentano la scelta ideale per professionisti che lavorano in ambienti rumorosi e hanno bisogno di concentrazione massima. Grazie alla cancellazione del rumore premium con otto microfoni dedicati, vi garantiranno un isolamento perfetto durante le chiamate di lavoro e le sessioni di ascolto prolungate. Con 30 ore di autonomia, sono perfette per chi viaggia per lavoro o trascorre lunghe ore in ufficio senza la possibilità di ricaricare costantemente i dispositivi.

La tecnologia LDAC garantisce un audio hi-res di qualità superiore, mentre i driver ottimizzati offrono una risposta in frequenza eccezionale. I cuscinetti soffici avvolgono le orecchie, mentre l’archetto regolabile garantisce una vestibilità perfetta. La tecnologia Precise Voice Pickup, unita alla riduzione del rumore con intelligenza artificiale, cattura la tua voce isolandola dai rumori del vento. Inoltre, supportano la connessione simultanea di due dispositivi Bluetooth.

A soli 239€ invece di 379€, le cuffie Sony WH-1000XM5 con custodia inclusa rappresentano un'opportunità imperdibile per chi cerca il massimo della qualità audio. Vi consigliamo questo acquisto perché combinano tecnologia, comfort e un risparmio di 140€ su un prodotto pluripremiato che ridefinirà la vostra esperienza d'ascolto quotidiana.

