Ottimo mouse wireless Logitech MX Master 3S SCONTATO del 34%!

Siete alla ricerca di un nuovo mouse senza fili? Oggi potete approfittare di un'ottima offerta su Amazon per risparmiare sull'acquisto del mouse wireless Logitech MX Master 3S, perfetto per chi necessita di un dispositivo preciso per il lavoro. Questo mouse è progettato per funzionare su qualsiasi superficie, persino il vetro, grazie ai suoi sensori da 8000 DPI personalizzabili. Inoltre, offre click silenziosi che riducono il rumore del 90%, uno scorrimento ultra veloce e preciso Magspeed e un design ergonomico e sostenibile pensato per il massimo comfort. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 34%, potete acquistarlo per soli 89,60€ invece di 134,99€.

Mouse Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse wireless Logitech MX Master 3S è la scelta ideale per professionisti e utenti avanzati che cercano elevate prestazioni e comfort nell'uso quotidiano del computer. Grazie al suo tracciamento impeccabile su qualsiasi superficie, compreso il vetro, e una sensibilità personalizzabile fino a 8000 DPI, questo dispositivo viene incontro alle esigenze di chi cerca precisione e versatilità. Il design ergonomico, progettato per favorire una postura naturale del polso e ridurre l'affaticamento durante sessioni di lavoro prolungate, è arricchito da comandi pratici posizionati sul pollice, caratteristica che lo rende l'acquisto ideale per gli utenti che utilizzano il mouse in modo intensivo.

Inoltre, il mouse wireless Logitech MX Master 3S è ideale per gli utenti che lavorano in ambienti silenziosi, grazie ai suoi click quasi impercettibili. Per gli utenti impegnati in multitasking e che utilizzano più dispositivi contemporaneamente, la funzione di controllo FLOW consente uno spostamento fluido di file, testi e immagini tra diversi computer, ottimizzando così il flusso di lavoro. Infine, il mouse di Logitech offre la possibilità di personalizzare i pulsanti tramite il software Logi Options+.

Proposto al prezzo scontato di 89,99€, con uno sconto del 34% sul prezzo originale di 134,99€, il mouse wireless Logitech MX Master 3S offre un'opportunità straordinaria per chiunque desideri migliorare la propria postazione di lavoro o gaming con tecnologia all'avanguardia, precisione e sostenibilità. La sua versatilità, unita a una significativa riduzione del rumore e a un comfort ergonomico superiore, lo rendono un acquisto consigliato per qualsiasi utente esigente.

Vedi offerta su Amazon