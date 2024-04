Mouse gaming Logitech G G502 X a un prezzo SHOCK! (-37%)

Il mouse gaming Logitech G G502 X, uno dei più apprezzati sul mercato, è attualmente in offerta su Amazon. In offerta a soli 59,90€, rispetto al prezzo consigliato di 94,99€, vi permette di risparmiare ben il 37% sull'acquisto di un dispositivo progettato per offrirvi ore di gioco a livelli professionali.

Mouse gaming Logitech G G502 X, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse gaming Logitech G G502 X è destinato agli appassionati di videogiochi che ricercano precisione, affidabilità e personalizzazione nella loro attrezzatura. Grazie alla tecnologia ibrida ottico-meccanica LIGHTFORCE, questo modello si distingue per la sua capacità di offrire un'azione estremamente veloce e precisa, elemento cruciale durante sessioni di gioco intense e competitive. Inoltre, il sensore gaming HERO 25K garantisce una precisione senza precedenti, eliminando lo smoothing, il filtraggio e l'accelerazione, aspetti che possono influenzare negativamente le prestazioni di gioco.

Adatto a chi desidera personalizzare profondamente la propria esperienza di gioco, il Logitech G G502 X mette a disposizione un pulsante DPI Shift facilmente configurabile per adattarsi a diverse preferenze di impugnatura e stili di gioco. La rotella di scorrimento a doppia modalità, inoltre, rende il passaggio tra scorrimento libero e scorrimento preciso un gioco da ragazzi, aggiungendo un ulteriore livello di personalizzazione.

Offerto al prezzo imperdibile di 59,90€, il mouse gaming Logitech G G502 X rappresenta una scelta imbattibile per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di una periferica di alta qualità, affidabile e con tecnologie all'avanguardia. La sua versatilità, precisione e design ergonomico sono studiati per garantire una prestazione di gioco superiore, rendendolo un acquisto consigliato per migliorare l'esperienza di gioco su PC e macOS.

