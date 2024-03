SUPER OFFERTA! Motorola Edge 40 Neo SCONTATO di 50€!

Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone di fascia media che si distingue per specifiche eccellenti e una robusta resistenza agli urti e agli agenti atmosferici. Dotato di un ampio schermo pOLED che offre immagini fluide e luminose, e un comparto fotografico di buon livello, questo dispositivo garantisce anche un'ottima autonomia e un sistema di ricarica veloce per tempi di carica rapidi. Grazie a uno sconto del 13% su Amazon, oggi potete acquistarlo per soli 349€, risparmiando 50€ sul prezzo originale.

Motorola Edge 40 Neo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola Edge 40 Neo è la scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo resistente e versatile, pronto ad affrontare le sfide quotidiane con stile e affidabilità. Con la sua certificazione IP68, questo smartphone è progettato per resistere a immersioni fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, rendendolo perfetto per persone attive che amano le attività all'aria aperta. Il display pOLED Full HD+ da 6,55" con refresh rate da 144 Hz soddisfa anche gli utenti più esigenti in termini di qualità dell'immagine, sia per godersi contenuti multimediali che per partecipare a videochiamate.

La doppia fotocamera da 50+13MP offre prestazioni eccezionali in qualsiasi condizione di illuminazione, consentendo di catturare dettagli sorprendenti sia in macrofotografia che in ampi paesaggi o durante riunioni di famiglia. La ricarica TurboPower da 68W, abbinata alla generosa batteria da 5000 mAh, assicura ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica, un vantaggio indispensabile per chi è abituato a ritmi frenetici e non vuole preoccuparsi di ricaricare il dispositivo. Per chi apprezza la personalizzazione e l'eleganza nel design, Motorola Edge 40 Neo offre una combinazione perfetta di stile e funzionalità, con varianti di colore esclusive e un design in pelle vegana che si adatta a ogni stile personale.

Attualmente in vendita al prezzo speciale di 349€ anziché 399€ grazie a uno sconto del 13% su Amazon, Motorola Edge 40 Neo offre una combinazione ideale di robustezza, prestazioni fotografiche di alto livello, display di qualità e una batteria generosa e veloce da ricaricare. È una scelta eccellente per gli utenti che cercano un dispositivo affidabile e versatile per affrontare le sfide quotidiane con sicurezza e stile.

Vedi offerta su Amazon