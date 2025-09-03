Bandai Spirits ha ufficialmente aperto i preordini per una nuova e attesissima aggiunta alla linea SH Figuarts, dedicata questa volta a Monkey D. Luffy nella sua iconica versione Marineford, tratta dall’anime e manga di One Piece. Si tratta di un’edizione che omaggia uno dei momenti più intensi e drammatici dell’opera di Eiichiro Oda, riportando in collezione il protagonista durante la celebre saga di Marineford.

Monkey D.Luffy - SH Figuarts

La SH Figuarts Monkey D. Luffy – Marineford version si presenta come una figure altamente articolata, capace di restituire fedelmente le pose dinamiche del personaggio. Con i suoi 14,5 cm di altezza, la realizzazione si distingue per l’attenzione ai dettagli e per la possibilità di personalizzazione grazie a volti alternativi e parti intercambiabili, pensati per ricreare le scene più memorabili della battaglia. Questa cura nella produzione la rende un pezzo imperdibile per tutti i collezionisti e gli appassionati della saga.

Il design cattura perfettamente il look di Luffy così come appare in una delle saghe più significative di One Piece, sottolineando non solo la fedeltà estetica ma anche la qualità costruttiva tipica della linea SH Figuarts di Tamashii Nations. Come da tradizione, Bandai punta a offrire un prodotto accessibile ma allo stesso tempo curato nei minimi particolari, in grado di soddisfare sia i collezionisti esperti sia chi desidera avvicinarsi al mondo delle action figure di alto livello.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

L’uscita della figure è prevista in Giappone per aprile 2026, mentre l’arrivo in Italia è atteso per giugno 2026, con un prezzo indicativo di circa 33,00 euro. Una cifra che rende questo articolo particolarmente interessante, considerando la qualità e l’importanza del personaggio rappresentato.

Con questa nuova release, Bandai arricchisce ulteriormente la già vasta gamma di action figure dedicate a One Piece, confermando ancora una volta la popolarità senza tempo di Monkey D. Luffy e della sua epica avventura.