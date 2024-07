Monitor ASUS TUF Gaming da 27” a soli 184€: e si gioca!

Il monitor ASUS TUF Gaming da 27 pollici è in promozione esclusiva su Unieuro, proposto a soli 184€ rispetto al prezzo consigliato di 229,90€, consentendo un risparmio immediato con uno sconto del 20%. Offre una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, è ideale per i giocatori professionisti alla ricerca di un'esperienza coinvolgente. La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), compatibile sia con FreeSync Premium che con G-Sync, garantisce immagini nitide e prive di sfocature o strappi, per prestazioni visive straordinarie. Completano il profilo di questo avanzato monitor da gioco l'integrazione di altoparlanti, la compatibilità VESA e il design in color nero. Grazie alla consegna gratuita e al ritiro gratis in negozio, l'acquisto è ancora più conveniente.

Vedi offerta su Unieuro

Monitor ASUS TUF Gaming 27”, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ASUS TUF Gaming da 27” è l'opzione ideale per i videogiocatori che cercano di elevare la loro esperienza di gioco a livelli professionali senza compromettere la qualità dell'immagine. Con una risoluzione Full HD (1920 x 1080) e una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 180 Hz, questo monitor è progettato per offrire immagini straordinariamente fluide e nitide, essenziale per i giochi ad alta velocità. Grazie alla compatibilità con FreeSync Premium e G-Sync, i giocatori possono godere di una sessione senza interruzioni e senza strappi, garantendo così un'esperienza più immersiva e coinvolgente.

Al di là dei videogiochi, il monitor ASUS TUF Gaming si rivela una scelta eccellente anche per chi desidera migliorare la propria postazione di lavoro con un display capace di offrire colori vivaci e dettagli nitidi grazie alla tecnologia HDR. Con un tempo di risposta di soli 1 ms, è adatto anche per guardare film o lavorare su progetti che richiedono precisione nei dettagli senza rinunciare ad una qualità dell'immagine eccellente.

Disponibile ora a 184€, rispetto al prezzo consigliato di 229,90€, il monitor ASUS TUF Gaming rappresenta un'opportunità eccezionale per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni elevate e qualità dell'immagine superiore. Grazie alle sue caratteristiche tecniche all'avanguardia e alla compatibilità con le principali tecnologie di sincronizzazione adattiva, vi consigliamo l'acquisto di questo monitor per migliorare la vostra esperienza di gioco.

Vedi offerta su Unieuro