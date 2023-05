Cover PS5 | Le migliori del 2023

Fin da quando è stata annunciata, PS5 ha colpito molti per la sua cover completamente bianca, che contrasta su entrambi i lati con il corpo centrale della console – che vira verso un nero (o blu molto molto scuro, se preferite), creando un fortissimo contrasto. Considerando che le precedenti PlayStation andavano dal grigio classico della prima alle colorazioni nere delle generazioni successive, lucide od opache che fossero, in molti sono rimasti sorpresi dalla decisione di Sony, che ha affiancato a un design molto appariscente anche una colorazione mai vista prima.

Ecco perché, fin dal giorno uno, in tanti si sono domandati se sarebbe stato possibile modificare il colore della propria console: considerando che le cover sono rimovibili, alcuni giocatori hanno deciso di colorarle rudimentalmente, altri ci hanno letteralmente dipinto sopra, utilizzandole come tele.

Ora che PS5 è disponibile da diverso tempo (e che, finalmente, si trova con facilità nei negozi), sono disponibili sul mercato numerose cover colorate per PS5, sia ufficiali che realizzate da terze parti, che permettono di creare il look preferito per la propria console. Siamo andati in giro per il web a individuare le migliori cover per PS5 attualmente disponibili e ve le mostriamo nel dettaglio di seguito.

Nel nostro più recente aggiornamento, abbiamo rivisto la selezione in base alle disponibilità e ai prodotti più apprezzati dai videogiocatori, per segnalarvi le cover con il miglior rapporto qualità/prezzo, quelle ufficiali comprese.

Le migliori cover PS5

Cover ufficiale

La miglior cover per PS5

Le cover ufficiali realizzate da Sony sono disponibili in diverse colorazioni e vi permettono, in assoluta sicurezza e comodità, di modificare come preferite l'aspetto della vostra console. Disponibili per la versione standard (quella con lettore Blu-Ray), sono acquistabili in diverse colorazioni: al momento presso i rivenditori terzi si possono trovare in tinta rossa, da abbinare anche al DualSense dello stesso colore, o nella richiestissima nera. Sono invece disponibili sul sito ufficiale di Sony altre varianti, come quella azzurra o quella viola. Il prezzo potrebbe essere un po' elevato a prima vista (54,99 euro di listino), ma parliamo di una soluzione identica in tutti i dettagli a quella che avete sulla vostra console, comprese le finiture con i loghi PlayStation e l'incisione che capeggia sulla console. Se non avete problemi di spesa e volete solo il meglio per la vostra PS5, questa è senza dubbio la cover da puntare per cambiarle colore.

Dead Wave 5ides

Le cover dal design unico

Nate dall'ingegno di artisti italiani, le cover Dead Wave 5ides garantiscono una elevata qualità e permettono di cambiare un po' il mood alla vostra PS5, pur facendo in modo che la console non tradisca il suo aspetto davvero peculiare. Realizzate in plastica antigraffio, queste cover sono disponibili da subito per la spedizione in colore nero, rosso e blu. Inoltre, al posto del logo PlayStation che capeggia sulla scocca troviamo un originale e simpatico teschio, che fornisce un aspetto unico alla console. Gli angoli, inoltre, sono smussati e molto più arrotondati rispetto alla cover ufficiale: avrete lo stesso senso di familiarità con l'aspetto della vostra PS5, ma al tempo stesso queste cover le daranno un look decisamente diverso e fresco. Il prezzo di listino è di 39,99 euro e niente vi impedisce di comprarne più di una e di combinare le scocche di diversi colori, per dare un aspetto diverso alla console.

MatoSan cover nera

La semplicità del nero

Diciamocelo chiaramente: l'altissima richiesta di cover per PS5 era legata non tanto alla volontà di vedere la console venire proposta nei colori più strani, ma a quella di averla semplicemente nera. Così, sono in tantissimi ad aver sperimentato nella realizzazione di cover nere: una di quelle più apprezzate dai giocatori su PS5 è sicuramente quella firmata MatoSan, che ha anche un prezzo molto economico (37,99 euro per riceverla comodamente a casa). In questo caso, parliamo di una cover antigraffio e antipolvere, rigida e antiurto, realizzata per la versione standard di PS5 (quella con il lettore Blu-Ray) e che permette di mantenere inalterato il look della console, se non per il fatto che diventerà completamente nera e che, per ovvi motivi, non avrà il logo PlayStation a capeggiare sul vertice. Per il resto, parliamo di una cover opaca durevole e dalla superficie smerigliata, capace di non rovinarsi per molto tempo e che non accoglie le impronte digitali.

Benazcap cover rossa per Digital

Un colore vivace per la vostra Digital

Se anziché una PS5 standard avete una PS5 digital (ossia, priva di lettore Blu-Ray), potete orientarvi sulla cover Benazcap, disponibile sia in rosso che in nero. Questa cover è realizzata tenendo a mente il colore Cosmic Red ufficiale delle scocche firmata da Sony stessa, e lo riproduce alla perfezione. Sono realizzate in materiale plastico duro per proteggere la console dai graffi, che è anche particolarmente facile da pulire. Inoltre, si installa esattamente con la stessa procedura (e di conseguenza la stessa facilità) che usereste per le cover ufficiali. Il prezzo, davvero competitivo, è di soli 29,99 euro per la versione rossa e di 39,99 euro per quella in total black.

MatoSan cover trasparente per Standard

Per chi vuole sbirciare dentro PS5

Se cercate un look davvero peculiare per la vostra PS5, probabilmente dovreste orientarvi sulla cover trasparente nera di MatoSan. In questo caso parliamo di una cover per PS5 in tinta scura (ci sono però anche altre sfumature), ma che lascia la trasparenza sui suoi pannelli: questo significa che, una volta applicata alla console, è possibile vedere la componentistica interna di PS5 – dalle ventole allo slot per l'SSD, passando per il vano di lettura dei Blu-Ray. Si tratta di una soluzione perfetta per chi ama i look molto particolari e che mostrano gli hardware dei propri dispositivi, ma anche per chi vuole godersi meglio le strisce LED blu della parte centrale della console, evidentemente messe più in risalto da questa soluzione. È una cover raccomandata anche a chi sta pensando di dotare anche l'interno di PS5 di LED RGB extra. Realizzata per l'edizione standard della console, la cover è facile da installare ed è realizzata in plastica dura non deformabile, che garantisce una buona resistenza.

Come scegliere la miglior cover PS5

Ci sono diversi aspetti di cui tenere conto, nello scegliere quella che può essere la miglior cover PS5 per le proprie esigenze. Vediamo insieme quali potrebbero essere quelli più rilevanti per voi.

Modello della vostra PS5

Fate sempre attenzione, perché PS5 in versione Standard e in versione Digital sono diverse. La prima ha anche il lettore Blu-Ray, il che significa che su un fianco presenta una sorta di rigonfiamento per ospitarlo. Traducendo, possiamo insomma dire che le cover per la Standard non vanno per la Digital e viceversa.

Non provare ad acquistare una cover per PS5 Digital da applicare alla vostra PS5 Standard, perché stareste semplicemente buttando i vostri soldi e rischiereste anche di romperla nel tentativo inutile di applicarla.

Il colore ideale

Ricordatevi che la parte centrale della vostra PS5 (a meno che non andiate a comprare degli adesivi), rimarrà sempre dello stesso colore nero lucido. Quando decidete il colore della cover da comprare, tenetelo a mente perché dovrà abbinarsi al colore scuro centrale di PS5. Se volete una soluzione all-black potete stare piuttosto tranquilli, mentre nel caso di tutti gli altri colori dovete tenere a mente che andranno ad abbinarsi con il nero – quindi alcuni potrebbero piacervi meno di altri, così accostati.

Inoltre, nello scegliere il colore tenete conto anche della vostra postazione: i colori chiari, ad esempio, tendono a sporcarsi più facilmente. Le scocche lisce si comportano allo stesso modo (e trattengono più facilmente le impronte digitali). I colori scuri come il nero, invece, trattengono in modo più facile la polvere e richiedono di essere spolverati più spesso.

Il materiale della cover

Nella maggior parte dei casi, le cover sono realizzate in materiale plastico che ricalca quello utilizzato anche da Sony per le scocche ufficiali di PS5. Tuttavia, alcune potrebbero essere realizzate in ABS antiurto, altre sono semplicemente dure ma potrebbero essere deformabili per evitare fratture in caso di caduta.

Nella maggior parte dei casi, comunque, le cover sono realizzate in materiali antiurto che tengono il più al sicuro possibile la vostra console, quindi potete stare abbastanza tranquilli.

Estetica o funzionale?

Quando scegliete la vostra nuova cover per PS5, potreste voler tenere conto anche del fatto che una scocca può assolvere sia a un piacere estetico, quanto a un ruolo più funzionale: potreste comprare una scocca rossa semplicemente perché vi piace il rosso, oppure potreste andare a caccia di scocche con delle ventole aggiuntive per la dissipazione del calore, per evitare che la vostra PS5 raggiunga temperature troppo elevate.

In questo momento, la maggior parte delle proposte sul mercato è votata soprattutto all'estetica, ma è possibile trovare delle soluzioni che danno invece priorità alla funzionalità.

Come rimuovere la cover di PS5 per sostituirla

Ricordiamo che è possibile rimuovere la cover di PS5 senza l'ausilio di cacciaviti o strumenti particolari, semplicemente a mano. Proprio per favorire la personalizzazione del colore della console, infatti, Sony ha optato per una soluzione a incastro, che tutti possono rimuovere e cambiare senza aver bisogno di attrezzarsi di dotazioni specifiche.

Vediamo quindi di seguito come fare per rimuovere e cambiare la cover della vostra PS5, così da sostituirla in tutta sicurezza.

Come sostituire la cover superiore di PS5

Spegnete la vostra PS5 e scollegate tutti i cavi. Se la stavate utilizzando per giocare, aspettate che si raffreddi. Sistemate la PS5 in orizzontale, stesa su una superficie piana. Se avete applicato la base, rimuovetela: dovete avere davanti solo il corpo della console, senza altri accessori. Sistemate PS5 in modo che il logo PlayStation sia rivolto verso l'alto. Inoltre, posizionate verso di voi il retro, il lato dove sono presenti gli ingressi per i diversi cavi. Deve essere lontano da voi il lato con l'ingresso del lettore Blu-Ray e il tasto di accensione. Afferrate l'angolo in basso a sinistra della scocca, vicino al logo PlayStation. Tirate leggermente in alto a destra (immagine 1). La scocca si sgancerà e scivolerà via. Rimossa la scocca, fate scivolare in posizione da destra a sinistra la nuova cover che avete scelto. Con uno scatto, si sistemerà in posizione e sarà bloccata contro PS5 (immagine 2).

Come sostituire la cover inferiore di PS5

Spegnete la vostra PS5 e scollegate tutti i cavi. Se la stavate utilizzando per giocare, aspettate che si raffreddi. Sistemate la PS5 in orizzontale, stesa su una superficie piana. Se avete applicato la base, rimuovetela: dovete avere davanti solo il corpo della console, senza altri accessori. Sistemate PS5 in modo che il logo PlayStation sia in basso, con il pulsante di accensione rivolto verso di voi. Afferrate l'angolo in alto a sinistra (quello lontano da voi) e tiratelo leggermente in alto e verso destra. La cover si solleverà e si sgancerà, permettendovi di rimuoverla (immagine 3). Fate scorrere da destra a sinistra la nuova cover. Un click vi confermerà che è scivolata in posizione e si è agganciata alla console (immagine 4).

Ora che sapete perfettamente come cambiare cover alla vostra PS5, non vi rimane che scegliere quella perfetta per il nuovo look della console.