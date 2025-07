Dopo il clamoroso successo di Akira, che ha riportato in sala oltre 55.000 spettatori entusiasti, Nexo Studios riporta al cinema un altro titolo fondamentale dell’animazione giapponese: Metropolis. Tratto dal manga di Osamu Tezuka e sceneggiato dal maestro Katsuhiro Ōtomo, il film torna sul grande schermo in versione restaurata per un evento speciale in programma il 13, 14 e 15 ottobre. Un’occasione imperdibile per rivivere un’opera che ha ridefinito l’idea di fantascienza animata e che continua a emozionare grazie alla sua potenza visiva e ai temi di profonda attualità.

Diretto da Rintarō nel 2001, Metropolis è liberamente ispirato al celebre film omonimo di Fritz Lang del 1927 e immerge lo spettatore in una città verticale, tecnologicamente avanzata ma lacerata da disuguaglianze sociali. In questo futuro distopico, umani e robot coesistono in un fragile equilibrio, minacciato dall’ambizione di un’élite che sogna il controllo assoluto. Al centro della narrazione c’è la giovane Tima, misteriosa androide creata per dominare Metropolis, e il legame che la unisce al giovane Kenichi, in un viaggio che si trasforma presto in una riflessione struggente sull’identità, il libero arbitrio e il senso stesso dell’umanità.

Con un’estetica che rende omaggio all’animazione classica di Tezuka e una colonna sonora jazz firmata da Toshiyuki Honda che accompagna con eleganza le atmosfere retro-futuriste, METROPOLIS è oggi più attuale che mai. Un film visionario che anticipa molte delle domande che l’intelligenza artificiale e le trasformazioni sociali contemporanee stanno ponendo al mondo.

L’elenco delle sale sarà presto disponibile su nexostudios.it, mentre le prevendite apriranno il 18 settembre.

L’appuntamento con Metropolis inaugura la nuova stagione di Nexo Studios – Anime al Cinema, che proseguirà a novembre con un altro capolavoro: Tokyo Godfathers, il miracolo natalizio di Satoshi Kon, in arrivo come evento speciale il 24, 25 e 26 novembre (prevendite dal 23 ottobre). Cultura POP è media partner degli eventi.