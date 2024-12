I ruoli di Marvel Rivals spiegati bene

Marvel Rivals è un hero shooter con tutti i crismi, pertanto i personaggi saranno suddivisi in ruoli che ne determinano lo stile di gioco e le capacità sul campo di battaglia.

All'interno del titolo di Netease, i personaggi sono divisi in tre categorie: Avanguardia, Duellante e Stratega.

Con una squadra da sei membri, solitamente si tende ad avere due eroi di ogni categoria per avere un bilanciamento ottimale. Per sapere quale eroe scegliere e come orientarsi tra le categorie, ecco la nostra guida.

Guida ai ruoli di Marvel Rivals spiegati bene

Avanguardia, Duellante e Stratega, questi ruoli creano delle categorie precise per il cast di un videogioco in base alle abilità.

Avanguardia

I personaggi dell categoria Avanguardia sono sostanzialmente i tank della situazione. Questi personaggi bilanciano abilità offensive e difensive, e chi sceglie questi personaggi dovrà essere sempre in prima fila e guidare la squadra in battaglia, offrendo protezione e infliggendo danni significativi su aree ampie.

Ecco gli eroi Avanguardia di Marvel Rivals:

Bruce Banner (Hulk)

Doctor Strange

Groot

Venom

Magneto

Peni Parker

Captain America

Thor

Duellante

I personaggi Duellante, com'è facile intuire, sono gli eroi dps di Marvel Rivals, completamente dedicati all'attacco. Hanno kit di abilità altamente offensivi e sono perfetti per eliminare nemici isolati o potenziare gli alleati. Chi gioca un Duellante deve concentrarsi nello sfoltire le fila degli avversari e creare attivamente il vantaggio tattico.

Ecco gli eroi Duellante di Marvel Rivals:

Black Panther

Black Widow

Hawkeye

Hela

Iron Fist

Iron Man

Magik

Moon Knight

Namor

Psylocke

Scarlet Witch

Spider-Man

Squirrel Girl

Star-Lord

Storm

The Punisher

Winter Soldier

Wolverine

Stratega

Gli eroi di tipo Stratega sono i personaggi di supporto di Marvel Rivals. Possono curare i compagni e potenziarne le abilità in combattimento. Alcuni, come Loki, possiedono abilità tattiche per confondere e distrarre gli avversari. Chi gioca uno Stratega dovrà stare molto attento alle necessità della squadra.

Ecco gli eroi Stratega di Marvel Rivals: