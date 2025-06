Come in tutti gli episodi da Mario Kart: Double Dash! in poi, anche in Mario Kart World è possibile scegliere tra diversi veicoli disponibili, che includono kart, moto e quad.

Ciascun veicolo ha le sue caratteristiche specifiche, per cui la scelta è un fattore cruciale per ogni partita, dato che può fare davvero la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

In questa guida vedremo quindi come scegliere il migliore kart per affrontare le sfide del gioco, in attesa di confrontarsi con gli altri giocatori di tutto il mondo nella componente online.

Qual è il kart migliore in Mario Kart World

A differenza di Mario Kart 7 e Mario Kart 8, i veicoli di Mario Kart World (che trovi già su Amazon) non possono essere personalizzati nelle loro singole parti. Questo significa che ciascun mezzo ha solamente quattro statistiche di base che non possono essere modificare in base alle componenti scelte.

Le statistiche in questione sono:

Velocità : indica la velocità massima raggiungibile dal kart.

: indica la velocità massima raggiungibile dal kart. Accelerazione : indica quanto velocemente il kart raggiunge la sua velocità massima.

: indica quanto velocemente il kart raggiunge la sua velocità massima. Peso : indica quanto il kart può resistere agli urti.

: indica quanto il kart può resistere agli urti. Maneggevolezza: indica quanto il kart è aderente al terreno.

Queste statistiche sono tutte quante importanti, e non c’è una vera e propria risposta su quale sia il kart migliore in assoluto, dato che molto dipende dal proprio stile di guida.

Fatta questa premessa, nella componente offline – e soprattutto fino a che non si è raggiunta una certa confidenza con le meccaniche di gioco – sicuramente la velocità e l’accelerazione sono i criteri da tenere più in considerazione.

Di norma, la velocità è il valore a cui stare più attenti: teoricamente parlando, in una sfida tra due giocatori esperti che non fanno errori, a vincere sarà il veicolo con più velocità.

Tuttavia, dopo aver dedicato molto tempo al completamento delle sfide offline di Mario Kart World, penso che almeno in questo frangente il valore più importante sia in realtà l’accelerazione.

Da queste prime ore di gioco, mi è sembrato che Mario Kart World abbia una percentuale più elevata di oggetti devastanti rispetto ai suoi predecessori: nello specifico, compaiono più spesso gusci blu e fulmini, che sono molto difficili da evitare.

Proprio per questo ho trovato molto fondamentale avere una capacità di ripresa rispetto alla pura velocità, almeno finché si tratta di giocare contro la CPU.

Vi lascio con un esempio dell’asset che ho trovato più efficace per completare i GP e gli eventi Sopravvivenza del gioco.