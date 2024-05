Power bank MagSafe Anker in DOPPIO SCONTO su Amazon!

Se state cercando un power bank per il vostro iPhone che sia compatta, capiente e dotata del supporto alla tecnologia MagSafe, non potete perdervi questa incredibile offerta su Amazon. Grazie a un doppio sconto, ottenibile tramite un coupon attivabile sulla pagina prodotto, potrete acquistare il power bank MagSafe Anker MagGo al prezzo incredibile di 70,49€. Questo power bank è dotato di tecnologia compatibile con certificato Qi per una ricarica wireless da 15W ultra-rapida. Un prodotto davvero di alta qualità che altrimenti costerebbe 89,99€, ma oggi è fortunatamente ribassato grazie ad Amazon!

N.B. Ricordatevi di selezionare il coupon presente sulla pagina del prodotto per usufruire dello sconto completo!

Power bank Anker MagGo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il power bank MagSafe Anker MagGo rappresenta un'ottima scelta per chi è sempre in movimento e desidera avere sempre a disposizione energia per il proprio iPhone. Compatibile con qualsiasi dispositivo, in quanto può essere ricaricato anche tramite cavo USB-C, offre il massimo delle prestazioni ai possessori di smartphone Apple, grazie alla sua compatibilità con la ricarica wireless da 15W e la certificazione Qi2. Si tratta indubbiamente di un dispositivo di alta qualità, in grado di caricare un iPhone 15 dallo 0 al 50% in soli 44 minuti!

Include anche un display intelligente che consente agli utenti di monitorare costantemente lo stato di ricarica del dispositivo, migliorando così anche la durata media della batteria del dispositivo stesso. Ma la vera chicca di questo power bank è la sua capacità di ricarica bidirezionale tramite USB-C, che consente di alimentare il dispositivo mentre il power bank stesso è in fase di ricarica! Ciò significa che non è più necessario attendere che la batteria esterna sia completamente carica prima di iniziare a trasferire energia al dispositivo, garantendo un utilizzo continuo senza interruzioni. E tutto questo, naturalmente, con la garanzia di non rischiare sovraccarichi e altri problemi simili.

Venduto con un doppio sconto a 70,49€, il power bank MagSafe Anker MagGo offre una combinazione vincente di velocità, comodità e innovazione tecnica. Grazie alle sue caratteristiche premium, come la ricarica wireless ultra-rapida, il supporto per cover magnetiche e la ricarica bidirezionale USB-C, rappresenta un investimento imperdibile. Vi consigliamo di dare un'occhiata immediata all'offerta, soprattutto per evitare che vada esaurita! Ricordatevi di attivare il coupon!

Vedi offerta su Amazon