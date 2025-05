LevanteFOR 2025: come arrivare, mappa e tutto quello che dovete sapere

Siete pronti per LevanteFOR 2025? La terza edizione della kermesse barese, appuntamento numero 1 in Puglia per tutti gli appassionati di fumetto, cosplay, gioco e cultura nerd, è alle porte! Cultura POP è media partner di LevanteFOR 2025 per una nuova edizione ancora più grande e coinvolgente con la rinnovata e ampliata area espositiva ricca di ospiti e teatro di incontri e attività e un ampio palco all'aperto.

Eccovi tutte le informazioni utili per partecipare: come arrivare, dove parcheggiare, costo dei biglietti e dove acquistarli!

LevanteFOR 2025 si terrà il 24 e 25 maggio 2025 presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante. È possibile accedere alla manifestazione dall'Ingresso Agricoltura in Viale Vittorio Emanuele Orlando.

LevanteFor 2025 sarà aperto dalle 10 alle 22.

Come arrivare a LevanteFOR 2025

LevanteFOR 2025 è facilmente raggiungibile siano in auto che con i mezzi pubblici.

Auto: arrivando in autostrada (A14), uscire al Casello Bari-Nord e percorrere la Tangenziale di Bari, sino all’uscita n. 4 (Fiera-Porto-Centro) e immettetevi su Via Napoli. Proseguire lungo via Napoli, successivamente svoltare a sinistra immettendosi su Via di Maratona, al termine della via continuare su Via Giuseppe Verdi, in fondo alla strada svoltare a destra in Via Umberto Giordano, dopo circa 400 mt, vi troverete ad imboccare Lungomare Starita.

Treno: dalla Stazione Centrale di Bari (Piazza Moro) bisogna prendere il bus linea n. 53. Tempo di percorrenza stazione/fiera: 10 minuti in taxi

Nave: dal Porto di Bari (collegamenti quotidiani con Albania, Croazia, Grecia e Montenegro). Tempo di percorrenza porto/fiera: 5 minuti

Aereo: dall'Aeroporto di Bari-Palese prendendo la Tangenziale di Bari bisogna poi imboccare l'Uscita 1. Distanza Aeroporto/fiera: 8 Km

I parcheggi di LevanteFOR 2025

LevanteFOR 2024 dispone di ampi parcheggi aperti al pubblico. Esattamente adiacente all'ingresso della manifestazione (Ingresso Agricoltura in Viale Vittorio Emanuele Orlando) c'è l'Autosilo del Levante, convenzionato, mentre gestiti da Amtab ci sono i parcheggi all'aperto ma a pagamento di Largo Mohamed Taher Pacha, Viale Vittorio Emanuele Orlando, Corso Vittorio Veneto e Lungomare Starita.

La mappa di LevanteFOR 2025

LevanteFOR 2024 sarà diviso in due grandi aree: l'Area Palco esterna e il Nuovo Padiglione da 15.000 metri quadrati dove troveranno spazio 2 aree Meet&Greet, un'area Japan e ben 4 aree talk - una per ogni area di interesse dalla manifestazione.

Questa la mappa per orientarvi al meglio:

Come e dove acquistare i biglietti di LevanteFOR 2024?

I biglietti per LevanteFOR 2025 sono già in vendita ed è possibile acquistarli sul sito VivaTicket.

Quanto costano i biglietti di LevanteFOR 2025

Eccovi un pratico schema riassuntivo con tutti i costi dei biglietti:

Gli ospiti di LevanteFOR 2025

Quest’edizione porterà a Bari ancora una volta ospiti straordinari, come il disegnatore spagnolo Iban Coello, noto per il suo lavoro su Venom, Venomverse e Venom War, che ha firmato la locandina di quest’anno.

Nell'Area Comics presenti fra gli altri il disegnatore cinese Liang Azha (in collaborazione con Jundo) autore di All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting with a Lie.

E la superstar italiana Mirka Andolfo (Sweet Paprika, Blasfamous).

Non mancheranno gli appuntamenti musicali: Cristina D’Avena, con i Gemboy, si esibirà dal vivo il 25 maggio, per una serata che celebra le sigle dei cartoni animati più amati. Inoltre la cantautrice Mika Kobayashi, nota per le sue sigle di anime e videogiochi, e il gruppo di artisti samurai KAMUI, guidati da Tetsuro Shimaguchi (coreografo dei film di Kill Bill), che unisce arti marziali e performance teatrali, arricchiranno il programma con spettacoli esclusivi.

Tra gli ospiti annunciati spiccano Poldo, noto creator dallo stile versatile e ironico che porta in scena curiosità e aneddoti legati alla cultura pop, e Cydonia, conosciuto per i suoi contenuti legati al gaming. Il suo canale dedicato ai videogiochi ha saputo conquistare un pubblico fedele e dinamico.

Per i millennials nostalgici invece sarà l’occasione per incontrare dal vivo Giovanni Muciaccia, il celebre presentatore del programma creativo Art Attack.

I concerti di LevanteFOR 2025

Cristina D'Avena con i Gemboy

Domenica 25 Maggio, sul palco salirà sul palco di LevanteFOR la Regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D'Avena accompagnata dagli irriverenti Gemboy.

Mika Kobayashi

Direttamente dalle colonne sonore di Attack on Titan, The Promised Neverland, Final Fantasy e tanti altri anime e videogiochi iconici, arriva a Levante For una voce che non si dimentica. Potente, intensa, emozionante: Mika porta sul palco tutto il suo mondo, tra pianoforte, battaglie epiche e melodie che arrivano dritte al cuore.

Kamui Samurai Spirits

Per la prima volta a LevanteFOR arrivano i Kamui Samurai Spirits, straordinari Samurai Artists direttamente dal Giappone, insieme alla voce intensa e cinematografica di Mika Kobayashi. Con oltre 150 città toccate in tutto il mondo, i KAMUI fondono arte marziale, teatro e bellezza visiva in uno stile inconfondibile di performance samurai. Fondati e guidati da Tetsuro Shimaguchi – attore, coreografo e maestro delle scene di combattimento di Kill Bill Vol.1 di Tarantino – i KAMUI incarnano la potenza e l’eleganza della tradizione giapponese, trasformandola in arte da vivere dal vivo. Un incontro tra tradizione millenaria e modernità scenica, tra energia e poesia, tra movimento e musica.

Stelle di Hokuto

Il sabato sera del LevanteFOR 2025 si chiuderà con il concerto della cartoon cover band più famosa di Puglia!

K-POP Dance Fight Fest

LevanteFOR 2025 ospiterà la gara sabato 24 maggio Crew e solisti si sfideranno a suon di pop coreano in esibizioni senza precedenti! Solo i migliori verranno premiati e il miglior solista andrà a rappresentare la Puglia alla finale del contest che si terrà al COMICON Bergamo! Per iscrizioni visitate il sito ufficiale LevanteFOR 2025.

I gadget esclusivi di LevanteFOR 2025

Saranno ben due i gadget esclusivi marchiati LevanteFOR 2025.

Il Funko! POP a tiratura limitata:

E l'esclusivo playmat realizzato da Florinda Zanetti:

Sarà inoltre presente Autograph Certificazioni. Si tratta di un servizio di live-cert che rappresenta l’evoluzione nel mondo della certificazione degli autografi. A differenza della classica certificazione postuma, il processo qui avviene in tempo reale, proprio nel momento in cui l’autografo viene realizzato!

A questi si aggiunge poi il consueto annullo filatelico di Poste Italiane.