Annunciato lo scorso gennaio da LEGO e Asmodee, è finalmente disponibile per l'acquisto "Brick Like This!", il secondo gioco frutto della collaborazione tra le due major.

Il nuovo party game familiare combina la costruzione con i mattoncini LEGO con la comunicazione di squadra, sfidando i giocatori a completare modelli LEGO il più rapidamente possibile.

Basato su Brick Party, un gioco del designer Luca Bellini edito dall'italiana Post Scriptum e distribuito da Raven Distribution, "Brick Like This!" è stato reinventato dallo studio Dotted Games di Asmodee.

LEGO

Il gioco mette alla prova le capacità comunicative e collaborative dei partecipanti, con un membro della squadra che descrive un modello LEGO mentre l'altro lo costruisce.

Birgitte Bülow, responsabile di Dotted Games, ha commentato:

Con 'Brick Like This!' si può godere della familiarità dei mattoncini LEGO come parte integrante di un gioco da tavolo, in una combinazione che permette davvero a tutti di partecipare e divertirsi allo stesso tempo

Jaume Fabregat, responsabile dei giochi da tavolo di LEGO Publishing, ha aggiunto:

Il nostro obiettivo nello sviluppare il portfolio di giochi da tavolo LEGO è offrire un'ottima esperienza di gioco al maggior numero possibile di giocatori diversi. Con 'Brick Like This!' offriamo un gioco molto facile da imparare che può essere giocato con tutti i tipi di giocatori

Lancio e disponibilità

Il gioco è stato presentato ufficialmente ai rivenditori e ai partner del settore alla London Toy Fair (21-23 gennaio 2025)

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

e successivamente è stato portato alla Nuremberg Toy Fair (Spielwarenmesse di Norimberga, dal 28 gennaio al 1° febbraio).

» Acquista il set su Amazon IT

"Brick Like This!" segue il successo di "LEGO Monkey Palace" (ve ne abbiamo parlato in questa nostra recensione), il primo gioco nato dalla collaborazione tra LEGO e Asmodee, già disponibile nei negozi.

» Acquista il set su Amazon IT

Il debutto ufficiale è stato alla Gen Con Indy (Indiana Convention Center, Lucas Oil Stadium, dal 31 luglio al 3 agosto), la più grande convention di giochi da tavolo del Nord America, dove è stato disponibile per l'acquisto a partire dal 1° agosto 2025. In Italia il nuovo titolo è già disponibile sulle principali piattaforme e presto lo sarà nei migliori negozi fisici.