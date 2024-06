Lady Oscar collection a 56€: un'edizione da avere subito!

Se siete appassionati di manga e di storie che hanno fatto epoca, non potete perdervi l'offerta imperdibile su Amazon dedicata a Le rose di Versailles: Lady Oscar collection. Questa collezione esclusiva racchiude in cinque volumi, da oltre 350 pagine ciascuno, l'intera serie classica ambientata tra gli splendori e le trame di Versailles. Ciascun volume è presentato in grande formato con una galleria di illustrazioni rare. Incluso nel cofanetto troverete anche un libretto esclusivo con i frontespizi dell'edizione originale Margaret Comics degli anni '70 e una paper doll di Lady Oscar. Disponibile al prezzo speciale di 56€ invece dell'originale di 70€, vi offre un risparmio del 20%. Un'occasione da non perdere per entrare in possesso di un pezzo unico della storia dei manga.

Lady Oscar collection, chi dovrebbe acquistarla?

Il cofanetto di Lady Oscar rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di manga e, in particolare, per chi nutre un affetto particolare per le opere storiche e romantiche che hanno segnato l'epoca. Questa raccolta super prestigiosa, che riunisce cinque volumi riccamente illustrati, soddisfa le esigenze di chi desidera immergersi totalmente nell'elegante atmosfera della corte di Versailles, vivendo le avventure di Oscar, Maria Antonietta e degli altri indimenticabili personaggi creati dalla penna di Riyoko Ikeda.

Ogni volume, di oltre 350 pagine, è arricchito da pagine a colori originali e gallerie di illustrazioni. Questa edizione di lusso, in grande formato 15x21 cm, include un cofanetto che replica il cancello di Versailles, un esclusivo libretto con i frontespizi della Margaret Comics anni '70 e una paper doll di Lady Oscar, rendendo questa collezione unica al mondo con 1770 pagine in totale. Ogni lettore avrà la sensazione di viaggiare nel tempo, riscoprendo la bellezza della storia originale degli anni '70.

Questa collezione è offerta al prezzo speciale di 56€ invece di 70€. Rappresenta un'opportunità eccezionale sia per i nuovi lettori che per i fan di lunga data. Consigliamo l'acquisto di questo cofanetto per immergersi nelle avventure immortali che hanno segnato un'epoca e continuano a catturare l'immaginazione di lettori di tutte le età.

