Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova SH Figuarts di Kurapika, personaggio iconico tratto dall’anime Hunter x Hunter. L’action figure, realizzata da Tamashii Nations, si propone come un pezzo imperdibile per i fan della serie e per i collezionisti, grazie alla cura dei dettagli, alla fedeltà estetica e alla possibilità di ricreare le tecniche più celebri del personaggio.

Kurapika - SH Figuarts

Alta 15 cm, la figure si distingue per un’ampia snodabilità che consente pose dinamiche e fedeli all’anime. Kurapika è accompagnato da una ricca dotazione di accessori pensati per offrire la massima personalizzazione: oltre al corpo principale, sono inclusi quattro volti intercambiabili, due con occhi standard e due con occhi scarlatti, per riprodurre uno degli aspetti più caratteristici del personaggio. I capelli, dipinti a pennello, restituiscono un effetto tridimensionale che valorizza ulteriormente la resa complessiva.

Particolare attenzione è stata riservata alla rappresentazione delle abilità Nen di Kurapika. La catena, elemento centrale del suo stile di combattimento, è accompagnata da parti opzionali applicabili su pollice, medio, anulare e mignolo. Sono inoltre fornite quattro mani intercambiabili con catene integrate, così da permettere ai collezionisti di ricreare fedelmente diverse tecniche mostrate nella serie. Anche la gonna del costume è stata progettata con tre pannelli mobili, studiati per ridurre al minimo le restrizioni di movimento delle gambe e garantire pose più naturali e fluide.

Con questa nuova uscita, Tamashii Nations arricchisce ulteriormente la propria collezione dedicata a Hunter x Hunter, offrendo ai fan la possibilità di aggiungere alla propria vetrina un personaggio amatissimo, reso con un livello di fedeltà che soddisferà anche i collezionisti più esigenti.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Per quanto riguarda la distribuzione, i preordini in Italia sono stati avviati tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. L’uscita è prevista per giugno 2026, due mesi dopo il debutto in Giappone, fissato per aprile. Il prezzo indicativo è di 73,00 euro, una cifra competitiva considerando la qualità del prodotto, l’attenzione ai dettagli e l’ampia possibilità di personalizzazione offerta dalla linea SH Figuarts.