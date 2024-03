CHE PREZZO! E-reader Kobo Libra 2 a SOLI 169,00€!

Non lasciatevi scappare questa vantaggiosa offerta Amazon, che oggi vi consente di risparmiare sull'acquisto di un ottimo e-reader. Kobo Libra 2 è un e-reader che garantisce un'esperienza di lettura avanzata grazie al suo schermo touchscreen da 7" E Ink Carta, impermeabile e anti-riflesso. È dotato di funzionalità regolabili per luminosità, temperatura del colore e riduzione della luce blu, offrendo così un comfort ottimale durante la lettura. È l'ideale per gli appassionati di libri che cercano praticità e flessibilità. Attualmente disponibile su Amazon a soli 169,00€, con uno sconto dell'8% sul prezzo originale di 184,00€!

Kobo Libra 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo e-reader, dotato di uno schermo antiriflesso da 7", è ideale per gli amanti della lettura desiderosi di godersi i loro romanzi preferiti in qualsiasi momento e luogo, persino sotto il sole diretto della spiaggia o in ambienti luminosi. Grazie alla sua tecnologia di riduzione della luce blu e alla luminosità regolabile, soddisfa anche le esigenze dei lettori che amano leggere prima di dormire senza disturbare il sonno. Inoltre, Kobo Libra 2 si rivela un compagno affidabile anche per gli appassionati di audiolibri, grazie al supporto per la tecnologia wireless Bluetooth che consente di ascoltare la propria biblioteca in qualsiasi momento.

La capienza di memoria di 32 GB soddisfa le esigenze dei lettori più voraci, consentendo loro di portare con sé fino a 24.000 eBook o una vasta raccolta di audiolibri, garantendo così sempre nuove avventure da scoprire. Inoltre, la sua completa impermeabilità lo rende l'eReader perfetto per chi vuole leggere in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno.

Insomma, questo e-reader è perfetto per chi ha uno stile di vita dinamico e a tante altri abitudini di lettura, e consente di portare sempre con sé una vasta libreria di titoli tradizionali e in formato audio. Al prezzo speciale di 169,00€, rappresenta un affare da non lasciarsi scappare.

